Argentina, con Messi en duda, analiza viaje a Venezuela

El astro del futbol presenta un dolor en el pubis luego del partido ante Uruguay

BUENOS AIRES, ARGENTINA (02/SEP/2016).- Argentina estaba envuelta en un par de dudas: analizaba el viernes si viajaba el domingo a Venezuela debido a la tensión social y política por la que atraviesa ese país, y si lo hace quizás sufra la ausencia de su astro Lionel Messi, con un dolor en el pubis.

Por ahora, Argentina y Messi jugarán el partido el martes en Mérida por la séptima fecha de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica. Pero las dudas por el viaje y la presencia del atacante del Barcelona nacieron del propio seno de la Selección Albiceleste.

Argentina, con Messi autor del gol y la figura de la cancha, venció 1-0 el jueves a Uruguay en Mendoza para liderar la tabla de la eliminatoria con 14 puntos, 13 más que el colista Venezuela que ese mismo día perdió 2-0 ante Colombia en Barranquilla.

Tras el partido, Messi dijo a TyC Sport que terminó dolorido.

"Me duele el pubis, eso es algo jodi.. (delicado) así que hay que ver", declaró el delantero, abriendo una duda sobre si viaja a Venezuela. "Recién está empezando la temporada y se vienen cosas importantes, en Barcelona y en la Selección. Veremos".

El técnico Edgardo Bauzá destacó que Messi será evaluado en las próximas 48 horas.

"No se puede saber ahora. Hay una inflamación y no podemos adivinar lo que va a pasar. No lo vamos a arriesgar para nada. Espero que descanse para ver cómo está", destacó Bauza, quien ante Uruguay dirigió su primer partido con la Selección.

En cuando al viaje a Venezuela, la Selección de Argentina se encuentra en estado de alerta por la crisis por la que atraviesa ese país.

"Nuestra preocupación pasa por la situación política de Venezuela", declaró el secretario de selecciones nacionales de Argentina Jorge Miadosqui el jueves a Radio La Red. "El aeropuerto de Mérida está cerrado a los vuelos privados. Por eso debemos viajar a (El) Vigía. Es una sede muy difícil de llegar".

"La Conmebol debe decidir si se juega por el contexto social que vive ese país. Si nos dan todas las garantías por todos lados, vamos a viajar a Venezuela", expresó Miadosqui. "Si no hay garantías, no iremos".

Para evitar sanciones disciplinarias que podrían llegar hasta la pérdida de puntos, si Argentina se niega a viajar a Venezuela esa decisión tendría que estar muy bien fundamentada y debería contar con el aval de la Conmebol y la FIFA.

El plan original de Argentina es viajar a Venezuela el domingo a las 14.00 (1700GMT) en un vuelo privado. El partido está programado para el martes a las 2300 GMT.