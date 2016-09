Pulido no tendrá trato especial por Almeyda

El DT de Chivas destaca la importancia de que el delantero entrene para ponerse a la par de sus compañeros

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- El técnico del Guadalajara Matías Almeyda, le puso las cartas sobre la mesa a Alan Pulido, de entrada le precisó que en su equipo no hay titulares por contrato, se lo deben ganar en el terreno de juego y el delantero ha quedado informado de lo que le costará jugar con Chivas, al tiempo que el pastor analiza probar más parados tácticos.



"Es un jugador más el que hemos incorporado, igual que todos los que incorporaron a principio de temporada, veremos, no soy de casarme con un sistema, si veo que el sistema está funcionando seguiremos sobre él. Debemos tener variantes como el partido pasado para hacer más rico al equipo y después, ver cómo está. el cómo se adapta, cómo está física y futbolísticamente. No ha entrenado y lo principal es que se ponga a la par de los compañeros y de ahí empezar a tomar decisiones".



Pulido no estuvo en el entrenamiento de este jueves porque fue a poner al día su visa americana, está contemplado para viajar a Estados Unidos, pero para el encuentro del próximo domingo ante Dynamo Houston es difícil que vea actividad.



"Esperanzado que se adapte perfecto como se ha adaptado cada jugador que ha llegado y que pueda comprender el sistema nuestro. Nuestros delanteros se sacrifican bastante para el equipo y eso no se logra de un día para otro, veremos cómo reacciona a estos pedidos futbolísticos y de ahí veremos".



Almeyda aseguró que Pulido tiene que demostrar su valía desde los entrenamientos, porque todavía no ha encontrado la consagración en el futbol mexicano, su carrera quedó en promesa cuando se fue de Tigres.



"Es un refuerzo muy importante, que promete, que cuando estuvo en México lo hizo bien, que viene de jugar poco y de a poco veremos cómo está y deseándole lo mejor. Está en nosotros lograr exprimir al máximo sus condiciones y si Dios quiere, que puedan llegar él, Zaldivar y muchos más de Chivas al próximo mundial".



Almeyda no se preocupa de los temas extra cancha que le han contado del jugador, porque siempre estará para ayudar al jugador, orientarlo en todos los aspectos transmitiendo sus experiencias buenas y malas, así que Pulido tendrá un buen asesor en su técnico, porque no lo dejarán caer.



"Yo me he abierto bastante con los jugadores comentando mis errores, deje el futbol a los 30, un error gravísimo, después errores a nivel profesionales. Por momentos no fui un buen profesional porque esta carrera es corta y hay que dedicarle tiempo, he tenido problemas que no tengo problema en decir para que no los cometan y aprovechen esta vida tan linda que da el futbol. Dar alegria a millones es impagable, un buen juego hace sonreír a la gente, eso es bárbaro, desde ese lugar trato de aportar mi granito de arena, desde lo que viví y he vivido mucho".



El entrenador rojiblanco manifestó que no está presionado en ningún aspecto con la llegada de Pulido, sabe perfectamente qué quiere con el equipo, cómo lo quiere conseguir y sobre todo, disfruta estar en Chivas. La llegada del centro delantero no le obliga a sumar más unidades, porque aunque no hubiera llegado, la responsabilidad en el redil es la misma.



"Presión tuvimos el otro día, cuando a Gabriel Amato le hablaron previo al partido a decirle que había muerto su prima, eso es presión. Presión es cuando tenía a mi padre internado porque lo operarían del corazón, pero en el futbol no. Yo difruto lo que hago y si revisan mi carrera, cuando dejé de disfrutar me fui del Inter, ganando buen dinero, me fui porque no era feliz, el día que no sea feliz, don Jorge (Vergara) será el primero que se entere".



LA FRASE

"Estuvimos hablando bastante, siempre trato de ser claro el primer día expresar lo que siento, lo que quiero y empezar a conocerlo. Que se adapte a un sistema de juego y empiece a competir de igual a igual con sus compañeros".

Matías Almeyda, técnico del Guadalajara.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ