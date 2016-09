Atlas y Veracruz empatan en amistoso

Los equipos disputan el partido debido a la pausa de la Liga MX por fecha FIFA

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- Tuvieron que pasar 105 minutos para que Atlas hiciera un gol, fue de Jahir Barraza y sirvió de muy poco, ya que los Tiburones Rojos emparejaron siete minutos después por conducto de Rafael Acosta, con esto, los Zorros y Veracruz empataron 1-1 en juego amistoso, aprovechando la pausa de la Liga MX, ante la presencia de fecha FIFA y donde México se medirá el viernes a El Salvador y el martes a Honduras.

En el cotejo que se llevó a cabo en la cancha del Estadio Jalisco a puerta cerrada, los titulares que suele utilizar el "Profe" Cruz jugaron 75 minutos, luego entraron 11 jugadores suplentes que disputaron los últimos 15 minutos, además de otros 30 minutos de un tercer tiempo.

Sobre el receso de la Liga MX, el "Profe" José Guadalupe Cruz señaló que a este tipo de partidos se le puede sacar provecho, sobre todo al ver a jugadores que no participan con tanta regularidad, así como a hombres que sustituyeron a los seleccionados Rafael Márquez, Cándido Ramírez y Martín Barragán, como lo fueron Javier Salas, Daniel Álvarez y Edson Rivera.

"Vamos a procurar que no nos afecte, aunque sí afecta, tenemos tres jugadores seleccionados, eso afecta en la planeación, pero no cuento con tres, están fuera ellos tres que son titulares, aunque se le pueden sacar cosas positivas, los que jugaron en lugar de Márquez, Cándido y Barragán, pueden levantar la mano, esas oportunidades se ganan con rendimiento, pero no me hubiera gustado tener esa pausa, por el rendimiento que tenía el equipo", dijo el timonel rojinegro.

Los Rojinegros arrancaron el duelo con Óscar Ustari, José Madueña, Leiton Jiménez, Jaine Barreiro, Luis Reyes, Flavio Santos, Javier Salas, Luis Robles, Daniel Álvarez, Jefferson Duque y Edson Rivera. Para el segundo tiempo, el "Profe" mandó 11 modificaciones, haciendo ingresar a Miguel Fraga, Gaddi Aguirre, Daniel Arreola, Rodrigo Salinas, Zaldívar, Rodolfo Salinas, Cristian Tabó, Diego Cisneros, Bryan Garnica, Jahir Barraza y Nery Caballero.

Sobre el rival, José Guadalupe Cruz recordó que en el torneo regular les costó mucho trabajo derrotar, fue con un autogol de Leobardo López cerca del final, pero que en los últimos cotejos han sacado resultados importantes.

"Basta recordar que viene de sacarle un empate a Tigres, a nosotros nos complicó mucho, es una buena oportunidad para no perder ritmo, es un entrenamiento muy serio y pensando en el rival de la próxima semana, con todo y sus cambios, no podemos relajarnos y más si descansamos sábado y domingo, queremos hacer las cosas bien, prepararnos lo mejor posible para ese compromiso que viene la siguiente semana", concluyó el técnico del Atlas.



ALINEACIONES:



- Atlas: Óscar Ustari, José Madueña, Leiton Jiménez, Jaine Barreiro, Luis Reyes, Flavio Santos, Javier Salas, Luis Robles, Daniel Álvarez, Jefferson Duque y Edson Rivera. DT: José Guadalupe Cruz.



- Veracruz: Melitón Hernández, Leobardo López, Matías Cahais, Arturo Paganoni, Lucas Rodríguez, Hugo Cid, Gabriel Peñalba, Juan Carlos Kayser, Juan Albín, Daniel Villalba y Agustín Vuletich. DT: Pablo Marini.



EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES