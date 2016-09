'Profe' Cruz reitera titularidad de Jefferson Duque

El director técnico de Atlas dice tomar en cuenta la disciplina que ha tenido durante el torneo

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- A pesar de que el delantero colombiano Jefferson Duque no ha podido marcar un solo gol en lo que va del Torneo Apertura 2016, el director técnico del Atlas, José Guadalupe Cruz reiteró que seguirá siendo titular, y que para eso, toma en cuenta el sacrificio y disciplina colectiva que ha tenido a lo largo de los siete encuentros que se han disputado en el certamen.

El ariete cafetalero ha disputado 595 minutos, ha iniciado todos los juegos del torneo y ha salido de cambio ante Puebla al minuto 86 y ante Chivas al minuto 59. Jugó los partidos completos ante Toluca, Tigres, Veracruz, Morelia y Cruz Azul.

"No lo veo obsesionado con el gol, ese es un bloqueo, no estoy desesperado ni frustrado con el hecho de que no le haya llegado el gol a Duque, pero seguimos trabajando en lo colectivo, porque así fortalecemos lo individual, sabemos lo importante para el equipo el que él retome el gol, el grupo lo sigue viendo bien, porque, es cierto que le falta el gol, para eso se le trajo, pero también hace tareas que no son tan notorias, pero son importantes para que un equipo funcione como tal, seguiremos apostando por Duque, sabiendo que esto es de competencia", dijo en conferencia de prensa el técnico rojinegro.



VAN POR 30 PUNTOS

El entrenador rojinegro reiteró lo que ya había comentado hace algunas semanas, de que van por 30 puntos para el final del torneo, sin embargo hizo énfasis en que para la fecha, deberían llevar al menos cuatro puntos más por los partidos que han dejado ir en los últimos minutos, como ante Toluca, Chivas y Veracruz.

"Pienso que al menos cuatro puntos más sí debería haber en nuestro favor, pero eso lo podemos revertir si somos capaces de ganar ya y nos urge hacerlo en calidad de visitante ante León, después una suma que llene nuestras expectativas, es de 30 puntos, hay posibilidades, pero lo que nos limita es que seguimos empatando, nuestros pasos son cortos, las victorias nos permite acercarnos a los objetivos que tenemos", siguió el "Profe" Cruz.



FRASE:

"Yo creo que los delanteros son jugadores de rachas y hoy tiene una racha adversa, Duque trabaja para salir de ella, todos estamos trabajando en ello", José Guadalupe Cruz, técnico del Atlas.

LOS MINUTOS DE DUQUE

JORNADA 1 Atlas vs Toluca 90 JORNADA 2 Tigres vs Atlas 90 JORNADA 3 Atlas vs Veracruz 90 JORNADA 4 Morelia vs Atlas 90 JORNADA 5 Atlas vs Puebla 86 JORNADA 6 Chivas vs Atlas 59 JORNADA 7 Atlas vs Cruz Azul 90 Total 595 minutos

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES