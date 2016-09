México, obligado al triunfo en visita a el Salvador

El Tri quiere la victoria de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Rusia 2018

SAN SALVADOR, EL SALVADOR (01/AGO/2016).- Con el objetivo de encontrar ritmo rumbo al hexagonal y también a un "hombre gol", la Selección de México visitará este viernes a El Salvador, que está obligado al triunfo, dentro de la cuarta fase de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

El Tricolor se presentará en el Estadio Cuscatlán en duelo que iniciará a las 20:06 horas locales, 21:06 del centro de México, correspondiente a la quinta fecha del Grupo A, mismo que lidera el cuadro Azteca con 12 unidades y paso perfecto, por apenas dos puntos de su rival.

La última aparición que tuvo el Tri fue en la Copa América Centenario, donde se despidió de manera desastrosa luego de un histórico revés 7-0 ante Chile, pero en el equipo ya le dieron vuelta a la página, incluido el fracaso en los Olímpicos Río 2016, y seguir su camino a Rusia es el objetivo.

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio llamó a los mejores elementos del equipo, con ocho "europeos", aunque no podrá contar con los lesionados Javier "Chicharito" Hernández y Oribe Peralta, por lo que debió echar mano de nuevos valores.

Y ellos son tres jóvenes que empiezan a destacar en la Liga MX, como Ángel Sepúlveda, Martín Barragán y Ángel Zaldívar, quienes buscarán aprovechar la ausencia de los delanteros estelares y, con goles, ganarse un sitio rumbo al hexagonal.

En espera de mantener el paso perfecto, habrá que esperar qué alineación decide mandar Osorio a la cancha, en un equipo donde Paul Aguilar, Néstor Araujo y Jesús "Tecatito" Corona causaron baja por lesión.

Este es el penúltimo partido de esta ronda para México, pues el próximo martes cerrará en casa ante Honduras, que seguramente saldrá decidido a todo en busca de un lugar en la fase final; el Tri, que suma 12 goles y ninguno en contra, quiere llegar bien afilado al hexagonal, que inicia en noviembre próximo.

Por su parte, el cuadro dirigido por Ramón Maradiaga está obligado al triunfo, pues sus dos unidades lo tienen en la última posición del Grupo A, por lo que un empate o revés lo dejará sin opciones de aspirar a un boleto a Rusia 2018.

No podrán ver acción Darwin Cerén y Juan Barahona, sancionados para este duelo, mientras que Arturo Álvarez no fue convocado para el duelo a jugarse en un inmueble que al parecer tendrá huecos, pues la gente no se ha reflejado en taquillas como se esperaba.