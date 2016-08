Amalia Pérez encabeza delegación rumbo a Río 2016

La multimedallista competirá en sus quintos Juegos y aseguró que se siente emocionada como si fuera su primera participación

CIUDAD DE MÉXICO (01/SEP/2016).- La halterista Amalia Pérez, multimedallista paralímpica, encabezó ayer la salida del primer grupo numeroso de la delegación mexicana que viajó a los Juegos Paralímpicos Río 2016.

La ganadora de medalla de plata en levantamiento de pesas en Sídney 2000 y Atenas 2004, así como del oro en Beijing 2008 y Londres 2012, compartió que viaja tan emocionada como la primera vez que compitió en una justa veraniega.

“Voy muy emocionada, como si fueran mis primeros Juegos; esta es una quinta participación muy pesada y también anhelada, sé que soy una de las participantes a vencer. Espero que no sea la excepción con las marcas y me siento muy fuerte y segura ante las chinas y nigerianas, y voy el todo por el todo”, aseguró.

Luego enfatizó que “voy a consagrarme. Estos quintos Juegos los vivo diferente porque la experiencia me da tranquilidad, y aunque la cuestión física ha mermado, además de algunas lesiones que he superado, me siento potente”.

Dijo que “no sé si será mi despedida porque sigo disfrutando y preparándome, y si es la última participación la voy a dejar en lo más honroso”.

Otro que subió al avión en el aeropuerto capitalino rumbo a territorio Paralímpico es José de Jesús Castillo, también de levantamiento de pesas, quien indicó que “nosotros estamos acostumbrados a traer siempre buenos resultados porque estamos acostumbrados a competir en el más alto nivel mundial”.

