Devoran kilómetros

La 'adicción' a correr ha cobrado auge en la ciudad y se ha convertido en un estilo de vida que combina salud y deporte

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- Algunos los hacen por motivos de salud, otro más por diversión y esparcimiento, y algunos otros por cumplir el sueño de convertirse en atletas de élite. Los “runners” poco a poco han comenzado a ocupar las pistas, los parques e incluso las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara para convertirse en verdaderos devoradores de kilómetros.

Basados en los principios básicos de una disciplina tan exigente como el atletismo, el fenómeno “runner” se ha convertido en una realidad habitual que involucra a millones de personas a nivel nacional e internacional.

Basta con salir a las calles o acudir a las unidades deportivas para darse cuenta de la magnitud que esta práctica comienza a tomar entre personas de todas las edades. Desde niños de cinco años, pasando por jóvenes de 15 a 30, hasta personas de la tercera edad, el “running” se ha convertido en algo que acompaña de manera directa e indirecta a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con cifras de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, tan sólo en la Perla Tapatía existen más de 30 grupos de corredores, los cuales se albergan en los principales espacios para practicar esta disciplina. Cada una de estas agrupaciones cumple con los requisitos de la Federación Mexicana de Atletismo para la práctica adecuada de este deporte.

Asimismo, la capital jalisciense alberga eventos para todo tipo de corredores. Sin importar capacidades físicas, sexo o edad, Guadalajara se ubica como una de las ciudades con mayor cantidad de eventos atléticos al año en diferentes modalidades, como el atletismo de ruta, pista o montaña, los cuales llegan a albergar hasta más de 10 mil participantes.

Raúl Ortega, miembro de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, declaró que el auge del atletismo lleva más de cinco años debido a las favorables condiciones de Guadalajara para albergar este tipo de eventos, por lo que es destacable el número de corredores que existen en todo Jalisco.

“Desde hace cinco o seis años esta disciplina se ha venido desarrollando en todas sus formas, ya todo es muy amplio y se ha mantenido el número de atletas. Desde luego que el número de grupos de corredores irá aumentando porque en Guadalajara estamos muy favorecidos por distintas condiciones, por eso viene a competir gente de todo el Estado, el país e incluso del extranjero”, aseguró.

Ser “runner” cambió sus vidas

Andrés Elizarras conoció esta práctica desde muy temprana edad y se adentró en ella luego de padecer un accidente. Años atrás estuvo cerca de morir ahogado, y tras salvar su vida adoptó el atletismo como algo que le daría fortaleza física y mental para evitar otro infortunio.

Actualmente tiene 22 años de edad y ha participado en las competencias atléticas más relevantes de la zona metropolitana, como el Medio y el Maratón Internacional de Guadalajara, así como el Maratón Lala Torreón 2016.

“He participado en aproximadamente 15 carreras, algunas de cinco kilómetros, dos de 10 kilómetros, este año fui por tercera vez a la carrera Chupinaya, que es considerada como la prueba reina de Occidente, una carrera literalmente para salvajes. Hice una Spartan Race, tres medios maratones, dos en Guadalajara y uno en Puerto Vallarta, donde quedé en tercer lugar de mi categoría, el Maratón de Guadalajara 2015, el Maratón Lala 2016 en Torreón, y un ultramaratón de 50 kilómetros hace un año en donde quedé en octavo lugar de mi categoría y 14 general”.

El joven jalisciense señaló que convertirse en corredor ha influido de una manera impresionante en su vida, ya que aprendió a conocer sus fortalezas y debilidades, no sólo como atleta, sino como ser humano.

“Es un estilo de vida, una disciplina, forma carácter, te hace conocer tus debilidades y capacidades. Aprendí desde qué comer a diario, antes de competencias, después de ellas y hasta de tipos de tenis, además viajar a carreras es increíble, conocer ciudades y tanta gente con esa hermandad que caracteriza a todos los que llevamos este estilo de vida”.

Al igual que Andrés, Karen González Jiménez fue “atrapada” por el fenómeno “runner” por la simple y sencilla razón de querer bajar de peso y modificar sus hábitos de alimentación.

González Jiménez se adentró en el atletismo desde hace cinco años y actualmente ha dado el salto a la también complicada disciplina del triatlón. Consciente del aumento de calidad de vida que ha tenido, la corredora oriunda de Guadalajara señaló que la disciplina ha sido el punto fuerte para convertirse en una atleta multifacética.

“Mi inquietud por correr surgió a partir de mis ganas de bajar de peso. Al principio le sufrí, pero terminó gustándome después de la primera carrera. Mi adaptación al triatlón fue un cambio drástico de rutina en muchos sentidos. Desde que decidí cambiar mi vida y bajar de peso cambié mis hábitos alimenticios, también tuve que entrenar día y noche, por lo tanto me encontré con otro reto, pues jamás había entrenado tanto para algo, antes lo hacía más por pasatiempo y no exactamente por competir. Tienes que ser muy disciplinado, eso sin duda también me dejó el triatlón y las competencias como corredora”.

De la pista a los libros

René Ybarra y Pablo Vázquez llevaron su pasión por correr más allá de las competencias. En marzo pasado, ambos corredores cumplieron el sueño de publicar un libro con anécdotas y relatos de personas que, al igual que ellos, han hecho de esta práctica un modo de vida.

“Ponte los Tenis” fue el nombre del texto publicado por Ybarra, Vázquez y demás “runners”, en el cual se detallan 26 historias de atletas amateurs y profesionales que han sobresalido gracias a la formación atlética de esta disciplina.

Ybarra, quien actualmente funge como socio de una empresa, la cual se dedica a la planeación y realización de eventos atléticos, detalló que una de las motivaciones para escribir sobre los corredores son las alarmantes cifras de personas con obesidad y problemas de alimentación en México, por lo que tratan de enganchar a la población para que no padezcan estas enfermedades.

“El sueño de hacer un libro surgió hace casi dos años, queríamos tener un material por escrito de lo que ocurría en el ambiente de los corredores en Guadalajara, para inspirar y motivar a la población para que se pusiera los tenis. Nos pusimos a ver cifras de los niveles de salud y obesidad, y son alarmantes, entonces tratamos de inspirar a la gente para que se active”.

Por su parte, Vázquez, quien fungió como editor del texto, señaló que la idea principal de su publicación fue inspirar a las personas que no conocen esta manera de ejercicio y actividad física.

“La idea de las 26 historias fue planteada por René. La idea principal era hacer un libro de personas que corren para personas que no corren, que conozcan estas historias, que se sientan identificados y que puedan encontrar en el correr algo que los ayude a cambiar y mejorar su vida. Son 26 historias, porque un maratón equivale a 26 millas. Son historias diversas, de gente como Pedro Alatorre, el ‘Kalimán’, que es alguien de la tercera edad que continúa en esto, hasta mujeres que padecían violencia intrafamiliar y hoy el atletismo les ha ayudado para dejar atrás estos problemas y estar motivando a otras personas”.



PARA TOMAR EN CUENTA

Recomendaciones de médicos y especialistas

Aunque correr tiene beneficios imprescindibles para el cuerpo y la mente humana, siempre se tiene que hacer con responsabilidad y sin excesos.

Médicos especialistas como el doctor José Luis González y González, experto en ortopedia y meoterapia paravertebral, sugieren que la realización de esta actividad física sea siempre verificada por un experto y antes de comenzar de lleno a practicar este deporte, acudir con el médico cardiólogo para que realice pruebas de rutina, ya que muchas ocasiones las personas no conocen las consecuencias que el trabajo físico mal realizado puede tener.

De igual manera, el psicólogo Ramsés Fernández Tapia asegura que muchos “runners” se ven afectados por el cansancio psicológico, por lo que es recomendable detectar estos síntomas a tiempo y crear un plan de acción para evitar que las barreras autoimpuestas mentalmente sean motivo para la mala ejecución de esta actividad.

“La detección temprana de dichos síntomas es de suma importancia para lograr ejecutar planes de acción personalizados, con el objetivo principal de revertir oportunamente dichos efectos adversos, ayudar a que el atleta retome la confianza en sí mismo, y que pueda continuar con su crecimiento y evolución deportiva de manera satisfactoria”.

Asimismo, el tema de la nutrición no debe dejarse de lado porque los corredores deben cuidar su estado nutritivo para poder afrontar sin problemas tanto los entrenamientos como la competición.

Fátima Ceja Ramírez, nutrióloga y experta en las disciplinas de fitness y crossfit, agregó que la nutrición siempre jugará un papel básico en la vida de los corredores, ya que los atletas deberán cumplir con un plan alimenticio basado en macronutrientes (varbohidratos, proteínas y grasas).

“Para cualquier tipo de disciplina es de suma importancia la comida antes y después del entrenamiento, ya que de ella dependerá que el deportista logre mejores resultados, ya sea que deseé adquirir un mejor rendimiento físico en las próximas sesiones de entrenamiento, o que trate de incrementar su masa muscular o simplemente mantenerla. Antes de comenzar de lleno con sus entrenamientos, se recomienda que cualquier persona visite a un nutriólogo para determinar una dieta o plan de alimentación, mismo que se basa en macronutrientes para obtener y procesar energía”.

SABER MÁS

Principales competencias en la ZMG

• Medio Maratón de Guadalajara

• Maratón Internacional de Guadalajara

• Medio Maratón de Zapopan

• Medio Maratón Atlas

• Carrera Dolphy

• Medio Maratón San Javier

A DÓNDE ACUDIR

Lugares para practicar

• Parque Metropolitano

• Bosque Los Colomos

• Corredor Cultural Chapultepec

• Parque lineal Pablo Neruda

Algunos consejos

• Antes de comenzar a correr se debe acudir a un médico para la realización de un diagnóstico general.

• Siempre se debe seguir al pie de la letra las recomendaciones y el plan alimenticio de expertos en nutrición.

• Nunca se debe olvidar mantenerse bien hidratado. La hidratación es pieza fundamental para llevar a cabo esta práctica y deberá suministrarse antes, durante y después de cada competencia o entrenamiento.

• Utilizar calzado adecuado para correr. Se recomienda que sean zapatos deportivos de suela gruesa que pueda absorber el efecto del golpe del pie sobre la superficie, esto sin dejar de lado la comodidad.