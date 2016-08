La NFL, clave en las Ligas de Fantasía

Formar súper equipos deportivos a partir de atletas reales es el atractivo principal para los jugadores; las hay en diversos deportes

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- La evolución constante que vive el mundo día con día ha impactado en diversos rubros y en el mundo del deporte y sus aficionados no son la excepción.

Desde los primeros años del nuevo milenio, el aficionado a los deportes se ha involucrado cada vez más en un mundo en el que de cierta forma se cumple el deseo de formar el equipo de sus sueños, y ese mundo es el de las Ligas de Fantasía.

Una Liga de Fantasía (Fantasy League) es un juego en línea en donde una o varias personas se involucran en formar súper equipos deportivos a partir de atletas reales, con el objetivo de superar a otros rivales sumando la mayor cantidad de puntos posibles y en mucho de los casos, obtener premios monetarios, aunque también existen Ligas de Fantasía con el mero propósito de ser una actividad de entretenimiento.

En estas Ligas se ponen a prueba los conocimientos que un aficionado tiene en torno a las habilidades y aptitudes de un deportista, pues serán estas las claves que se tienen que considerar para formar el mejor equipo que lo pueda llevar a un triunfo.

A la fecha, las Ligas de Fantasía más populares en el planeta giran en torno a la NFL, que arranca con su temporada de manera oficial dentro de una semana y los usuarios del Fantasy Football, como se le conoce a esta práctica, están a la espera y con ansias de que esta Liga de futbol americano dé inicio para medir sus fuerzas en cuanto a los conocimientos de jugadores se refiere.

De acuerdo con cifras de la Fantasy Sports Trade Association, de los Estados Unidos, entre dicho país y Canadá existen a la fecha 57.4 millones de personas que juegan Fantasy Football y se encuentran activos durante gran parte del año, todos ellos en el periodo en el que se desarrolla una temporada regular de la NFL. El primer registro de participantes en 1988 fue estimado en 500 mil jugadores, y ya para 2006 eran 18 millones.

Mauricio Gutiérrez, dueño del sitio Estadio Fantasy donde se aboca al análisis y todo lo que gira en torno a este fenómeno, describe que jugar en Ligas de Fantasía es una experiencia en la que temporada a temporada crece una pasión en torno a este pasatiempo, que a su vez se ha visto favorecido por el boom del internet en los últimos años.

“Es fundamental (la presencia del internet); es una de las principales razones por las que se ha dado el boom del Fantasy. Antes (el Fantasy data de 1962), sin internet había que hacer cuentas a mano, poco después hubo personas que en tablas de cálculo en sus computadoras llevaban la contabilidad de los puntos, pero desde la emergencia del internet se facilitó todo en dos cuestiones: llevar el score en tiempo real y la inmediatez de las cosas, porque si quieres empezar a jugar fantasy, en tres minutos tienes armado tu equipo”, comenta Gutiérrez.

El fenómeno no sólo ha explotado en Estados Unidos y Canadá, sino que en México también se cuenta ahora con una presencia importante de personas jugando Fantasy Football, aunque aún no a los niveles de los otros dos países.

“En México comienza la era en la que se está saliendo de la edad de bebé del Fantasy Football en el país, que va a llegar a su madurez en dos o tres años (…) dar una cifra de cuántos juegan es aventurado, pero creo que la mitad de los aficionados a la NFL en México pueden estar jugando Fantasy en ese tiempo”, comenta Gutiérrez. De acuerdo a cifras de la oficina de la NFL en México, tiene un estimado de 28 millones de aficionados a esta Liga en el país.

Ser aficionado cuenta

Para entender un poco mejor el mundo del Fantasy Football no sólo se requiere de tener la curiosidad y las ganas de experimentar este pasatiempo, sino que también tener algún conocimiento básico del deporte de las tacleadas y de la NFL facilita las cosas.

Pero también, si ya eres aficionado, el jugar Fantasy Football te adentra más en el mundo de la NFL y Mauricio Gutiérrez explica el porqué. “Poco a poco la gente se adentra más a la NFL; el fantasy cambia el modo en el que ves el juego, el modo en el que ves a la Liga y la forma en cómo la sigues. Para el aficionado que no juega fantasy, sólo sigue noticias de su equipo y sus resultados, pero una vez que juegas fantasy tienes que seguir quien es el segundo corredor de otro equipo o el tercer receptor de otro, algo que nunca te imaginaste hacer, te va dando otro gusto por el deporte, lo vas conociendo más a fondo y por añadidura le vas encontrando mucho más gusto al deporte”.

PARA SABER

Puntaje estándar (algunos ejemplos)

PASE Cada 25 yardas por pase 1 Pases de TD 4 Intercepciones -2 POR TIERRA Cada 10 yardas corridas 1 TD por tierra 6 RECEPCIÓN Cada 10 yardas por recepción 1 Recepción de TD 6 MISCELÁNEOS Intercepción devuelta a TD 6 Balón suelto devuelto a TD 6

Recomendaciones para principiantes

• De acuerdo con Mauricio Gutiérrez, especialista en Fantasy Football, existen tres aspectos trascendentales a tomar en cuenta al momento de conformar un equipo en una Liga de Fantasía y los enlista de la siguiente manera:

• Estudiar: El Fantasy requiere de tiempo para disfrutarse y no frustrarse; castiga mucho a la gente que no está informada, no es un deporte, pero sí es un pasatiempo que requiere de un estudio importante, especialmente al momento de prepararse para el draft, el cual representa un 70% del éxito de un equipo.

• Estar activos: Durante la temporada hay que monitorear y darle seguimiento a toda clase de jugadores, analizar quiénes están lesionados o quiénes se enfrentarán a equipos difíciles, todo esto con el objetivo de hacer una buena toma de decisión al momento de conformar un equipo titular semana a semana.

• Especial atención a la agencia libre: Cada temporada surgen figuras inesperadas y que no son tomadas en cuenta en un draft de fantasy y que salieron de la nada y entregaron puntajes importantes.

Plataformas recomendables para principiantes

• NFL.com: Es una plataforma amigable con el usuario, no es tan complicada de entender y es la ideal para los principiantes.

• ESPN: Visualmente no genera tanto atractivo, pero cuenta con elementos muy similares a la de NFL.com, fáciles de entender también para los usuarios principiantes.

• MyFantasyLeague.com: No es de las más conocidas ni publicitadas en México, pero cuenta con la característica de que las configuraciones de las Ligas de Fantasía se pueden modificar, tanto puntajes como características de equipos, algo que no se puede hacer en otras plataformas.