Alan Pulido viene por todo

El jugador se dijo contento por vestir la playera rojiblanca, y afirma que llega para ser campeón

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- Año y medio después del primer intento y del primer contacto con Alan Pulido, finalmente el delantero tamaulipeco se puso la camiseta del Guadalajara.

Tras una llegada de estrella de cine, incluido el uso del helicóptero de Jorge Vergara para trasladarlo del aeropuerto al Estadio Chivas y de ahí a Verde Valle, Pulido aseguró que llega a cumplir sueños al Rebaño, y de entrada habló de títulos.

“Mi principal anhelo y a lo que vengo es a ser campeón, no hay ninguna otra motivación, siempre es esa de ser campeón y representar a Chivas como realmente lo merece”, aseguró el atacante.

El tamaulipeco traerá el número nueve que dejó vacante en persona y en esencia Omar Bravo, luego de ser presentado en un evento donde lo acompañaron Jorge Vergara, José Luis Higuera y el entrenador Matías Almeyda.

“Ellos hicieron hasta lo imposible para traerme aquí, a Chivas y, también agradecer a la parte de Tigres que colaboró en esto, hicieron mi llegada más fácil. Siempre he tenido un sueño y era llegar a este club, me siento contento de llegar al mejor equipo de México. Todo el mundo quisiera estar aquí en Chivas”.

Ante más de 80 representantes de los medios de comunicación, el atacante aseguró que no fue tiempo perdido su paso por Europa, que se prolongó por casi dos años. “Todo siempre para mí vale la pena, al final de cuentas si no te sale como piensas siempre tienes aprendizaje y maduras. Tal vez no pensaba regresar tan pronto al futbol mexicano, pero el futbol es así, de repente cambia en todos los aspectos, ahora estoy aquí para demostrar mi futbol, mi experiencia, y esperemos que sea un gran año”.

— ¿Qué te convenció para finalmente aceptar la oferta de Chivas?

— La verdad que me convencieron muchas cosas; en lo futbolístico ciertamente estaba en Europa y no había tenido tanta participación, ahora lo que quiero es jugar y prepararme de la mejor manera, parte de esto ayuda que se termina el problema legal y puedo otra vez continuar sin ninguna traba. El futbol es lo que me gusta y espero pronto también regresar a la Selección, eso es fundamental para mí. Y Chivas fue mi principal motivación porque es un club que hace tiempo me ha querido y habíamos estado cerca de llegar, no se concretó, y ahora se cumple un sueño para mí.

— ¿Entiendes el escepticismo que hay sobre tu nivel?

— Yo he estado entrenando al parejo con todos allá en Grecia, no es decisión mía jugar o no, pero me siento preparado para ya empezar desde ahora, por mí no hay problema. Cada entrenamiento en Europa me entregué al máximo, no había tenido tanta participación y cuando me dieron oportunidad aproveché y metí goles.

Vergara cree que tiene al mejor equipo de México

Jorge Vergara no pudo ocultar su emoción al presentar al que hasta el momento es el fichaje más caro en la historia de Chivas.

“La verdad es que estoy muy emocionado por haber logrado esto, quiero agradecer la disposición de los clubes que participaron en la negociación. Tigres, sobre todo, que nos apoyó hasta el final para lograr esto y agradecer a José Luis Higuera por la labor que hizo, porque fue desgastante este año y medio. Y sobre todo a Alan por ese deseo ardiente que tiene de estar aquí en Chivas. Estamos contentos porque creo que tenemos el mejor equipo de México y con Alan se viene a redondear. Tenemos muchas expectativas porque sabemos el talento que tiene”.

El dirigente aclaró que nunca se cerró a seguir invirtiendo en Chivas, ni siquiera después de desembolsar una cantidad importante por Carlos Peña. “No sé la expectativa de ustedes si ‘Gullit’ era el que nos había costado más, pero a final de cuentas hace un año y medio nos propusimos ir por Alan porque creemos mucho en él, creemos que tiene mucho que darle a Chivas y obviamente se encareció la negociación por los dos equipos. A final de cuentas estamos haciendo el sacrificio para darle gusto a la afición, al equipo y lograr los resultados”.

TÓPICOS DE ALAN

• El número 9 de Bravo

“Me tocó el número 9 y sé que aquí ese número ha hecho historia. Me gustan los retos, las responsabilidades y la asumiré de la mejor manera, trabajando y aportando al máximo, me siento con la mentalidad de hacer las cosas bien”.

• El más caro de Chivas

“Estoy muy agradecido de estar acá y es una responsabilidad, un reto para mí saber que llego a un club importante donde me entregaré al máximo, no queda la menor duda. Los partidos se ganan con el trabajo en equipo, yo siempre aportaré lo mejor de mí, entregándome y espero como equipo sacar los resultados”.

• Selección

“Sé que está en mí regresar, si sigo trabajando como lo he hecho y sigo demostrando mi calidad y las cosas buenas que tengo sé que puede haber un llamado. Me queda hacer las cosas bien en Chivas y el resultado de eso me va llevar a Selección”.

• ¿Veto en el Tricolor?

“A mí nunca me dijeron que estaba vetado de la Selección (…) simplemente se me hacía raro que no me convocaban porque estaba en buen nivel, estaba metiendo goles y sólo era la incertidumbre de por qué no, pero esas decisiones no las tomo yo. No me siento vetado del futbol mexicano”.

• Tigres y “Tuca”

“Todos conocemos al ‘Tuca’, le tengo un gran respeto y admiración. Antes de ir al Mundial ya era titular en Tigres, había marcado goles importantes, después empezamos a tratar de ir a Europa, tal vez no salí de la mejor manera, los problemas que ya conocen, pero me siento preparado”.

PARA SABER

Contrato multianual

Alan Pulido llegó con un contrato por cinco años con la opción de volver a Europa contra pago de la cláusula de rescisión. El jugador es propiedad de Chivas al cien por ciento.

LA FRASE

“La llegada de Alan obliga a todos a estar al 100, pero él también debe estar al 100 para competir por un puesto”.

Matías Almeyda, DT de Chivas.