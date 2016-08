Hoy presentan a Pulido

La transacción por el delantero ronda los 18 millones de dólares; debutará en la jornada 8 contra los Jaguares

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2016).- La contratación de Alan Pulido con Chivas, que se cerró a 100% el pasado viernes, es la más cara en la historia del club Guadalajara y del futbol mexicano, luego de que el dueño, Jorge Vergara, admitió que la cifra ronda los 18 millones de dólares, que vale la pena porque ya se imagina una delantera de terror para los rivales del Rebaño.

“Es un delantero de mucha calidad, me quiero imaginar por supuesto, a Zaldívar y Pulido por ejemplo. Creo que serían una combinación letal para cualquier rival y la cantidad es cierta (18 millones de dólares)”.

Chivas presentará a Pulido esta mañana al terminar el entrenamiento. El delantero llega firmado con un contrato multianual por cinco años al redil y posibilidad de una extensión, si así conviene a las partes. Vergara está muy emocionado, contento porque la negociación fue muy difícil y tras dos años buscando el fichaje por fin pudieron cerrarlo.

El tema económico con el delantero quedó arreglado, así como algunas cláusulas para que todos los involucrados estén tranquilos, en caso de alguna oferta de otro equipo mexicano o europeo.



Chivas consiente a Pulido

Pulido ha recibido un trato preferencial por parte del Guadalajara, el CEO de Omnilife-Chivas, José Luis Higuera, le ha dado mucha confianza a Pulido en todo momento, para que se sienta cómodo, incluso pasó por el delantero al aeropuerto de la Ciudad de México, para luego traerlo a la Perla Tapatía.

Higuera estaba en Buenos Aires, atendió sus pendientes para volar de inmediato a México y coincidir en la hora de llegada de Pulido. El CEO fue el encargado de la contratación de Pulido, lo hizo por una cifra récord, siempre viendo los beneficios deportivos para Chivas.

El jugador está contento con el trato del dirigente, porque ha sido muy personalizado, con todas las facilidades, pero sabe que la obligación en el redil es marcar goles, tema que le ha dejado claro al centro delantero y el reto está aceptado.

Pulido está buscando casa o departamento con sus conocidos en Guadalajara, pero la directiva también le apoyará con algunas opciones para que rápido esté concentrado en lo meramente futbolístico.



Almeyda le leyó la cartilla

El pastor rojiblanco, Matías Almeyda, ya sostuvo una charla con Pulido, le ha dejado claro que no tiene la titularidad asegurada, debe pelear por ganarla y mostrar que fue contratado como una solución en la ofensiva.

Mientras el delantero demuestra en entrenamientos las condiciones físicas que trae, el pastor analiza quién sería el sacrificado para jugar con dos elementos de mucha movilidad en el ataque, Zaldívar y Pulido.

Los claroscuros de Pulido

La historia de Alan Pulido en el futbol mexicano está escrita unos pasajes a color, y otros en blanco y negro.

La nueva contratación del Guadalajara ha vivido de todo apenas a sus 25 años de edad. Debutó con Tigres en el Super Liga, clasificatorio para la Copa Libertadores, pero su presentación estelar se dio en el Clausura 2010, lo que es oficialmente su debut en el Máximo Circuito.

Usado por Ricardo Ferretti como una opción de refresco en el ataque, en el Apertura 2011 tiene su gran momento cuando su único gol del torneo es el del título ante Santos.

Ese mismo año participa en el Mundial Sub-20 de Colombia y para 2012 es parte del proceso del Tri Olímpico. Va a Toulon y hace el último gol del evento donde México se corona, pero queda fuera de la Olimpiada de Londres.

En 2014 debuta con un triplete con el Tri y Miguel Herrera lo lleva al Mundial de Brasil, pero no juega un solo minuto. A su regreso argumenta que no tiene contrato vigente con Tigres y va a Grecia a jugar con el Levadiakos. La novela incluye una multa de Tigres por no presentarse a entrenar, y una demanda de Pulido a su club ante la FMF.

En 2015, Levadiakos desciende, pero el Olympiacos lo rescata y lo contrata. Pulido puede debutar con el club más grande Grecia por problemas de contrato hasta octubre.

En mayo de este año, durante sus vacaciones, fue raptado en Ciudad Victoria al regresar de una boda.

Bajo confusas circunstancias, Alan somete a sus captores y queda libre. Cuando iba a explicar en televisión nacional su secuestro con la periodista Adela Micha, cancela estando ya en el estudio de la conductora.

PARA SABER

Tres prestados con opción a compra

Hay tres elementos que actualmente no pertenecen al Rebaño pero están opcionados: Marco Bueno, Néstor Calderón y el arquero Rodolfo Cota.

Características de Pulido

Es un jugador que tiene un gran sentido de ubicación dentro y fuera del área. Tiene muy buena técnica individual, ha marcado goles desde fuera del área con disparos que buscan más colocación que potencia. Es un elemento rápido, le gusta el mano a mano con los defensas, hábil con el balón en su pierna derecha y sabe jugar bien cuando no tiene el esférico; está dispuesto al sacrificio. En juego aéreo es luchón, pero no es su fuerte.

EL DATO

Alan jugará contra el Dynamo

Pulido estará haciendo el viaje con Chivas a Houston, donde el próximo domingo a las 18:00 el Rebaño se enfrentará al Dynamo Houston y vería acción unos minutos. Su debut oficial será en la jornada ocho, ante Jaguares, como local.

FICHA TÉCNICA

Alan Pulido Izaguirre

25 años

Ciudad Victoria, Tamaulipas

1.75 mts

59 kilos

• Debut: Clausura 2010

• Clubes: Tigres (2010-2014), Levadiakos (2015) y Olympiacos (2015-2016)

• Campeón de Liga en el Apertura 2011 con Tigres

• Campeón de la Super Liga de Grecia con Olympiacos en 2016

• Mundialista en Colombia 2011 (Sub-20)

• Mundialista en Brasil 2014 (no jugó)

• Seis partidos de Selección Nacional

Goles de Pulido en Clubes

• Tigres

100 partidos de Liga

20 goles

• Levadiakos

6 partidos de Liga

1 gol

• Olympiacos

8 partidos de Liga

5goles

Las inversiones de Vergara en los últimos torneos

• Alan Pulido

18 millones

• Carlos Peña

8 millones

• Orbelín Pineda

6 millones

• José Juan Vázquez

7 millones

TOTAL

39 millones

NOTA: Cantidad en dólares