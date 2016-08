Ignacio Ambriz promete irse de América si no gana un título

Ambriz agradece al club americanista tras su ratificación como técnico del equipo

CIUDAD DE MÉXICO (30/AGO/2016).- Luego que la directiva le mostró su respaldo al frente del equipo, el técnico Ignacio Ambriz con ironía agradeció la preocupación mostrada hacia su persona, luego de la derrota que sufrió América en el "Clásico Nacional".



"Quiero agradecerles porque estos días me han regalado portada, he sido el entrenador más famoso, preocuparse por mi trabajo estoy bien", señaló de modo sarcástico.



En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa y en tono muy molesto, el estratega afirmó que si no logra un título en este semestre, él mismo se hará a un lado.



"Soy 'Nacho' Ambriz y les gusta tundirme. Si no gano ningún título, me voy. Estoy seguro que voy a entregar títulos a esta institución, como lo dije al inicio vine a trabajar y con humildad", indicó.



"No le he robado a nadie, si a Dios lo criticaron a mí me van a llover muchas... no soy monedita de oro para caerle a todos bien. Lo que me motiva a seguir es el gran equipo, un gran grupo que sale a ganar, a defender a muerte los colores. Tengo el respaldo de todos, aunque de la afición no, por eso les agradecí que se preocuparan por mí", acotó.



Asimismo, el estratega aceptó estar apenado con los seguidores "azulcremas", a los que espera resarcir en la fecha ocho con un triunfo frente a Cruz Azul.



"Siempre se ha decir que estamos en crisis, a veces me sorprende cuantos focos rojos encienden. Tengo herramientas suficientes para enfrentar a Cruz Azul", sentenció.