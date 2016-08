Presentan Liga Nacional Femenil Amateur de futbol

Señalan que buscan crear una liga de alto rendimiento para fortalecer a la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (30/AGO/2016).- Con el objetivo de darle un nuevo impulso al futbol, este martes se presentó oficialmente la Liga Nacional Femenil Amateur, la cual permitirá, en un futuro no muy lejano, crear una de alto rendimiento y fortalecer a la Selección Mexicana.



El secretario general de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Guillermo Cantú, presentó el certamen junto a Lucy Pérez, secretaria de patrocinios de Scotiabank, y de José Antonio Huizar, titular del sector amateur de la FMF.



Cantú se mostró complacido con la llegada de esta liga, ya que es muy importante poner a jugar a las niñas, "que empiecen a moverse y soñar con un balón. Estoy emocionado y feliz de anunciarlo, que nuestro país pueda empezar a moverse".



A una semana de que finalice la primera temporada de la Liga Nacional Femenil Sub 13 y Sub 16, señaló que la llegada de la justa amateur será benéfico, pues se contará con una categoría más y se dará paso a las Sub 13, 15 y 17.



"Se abrió una categoría más, hay un camino largo por recorrer pero es un gran inicio", dijo "Memo" Cantú. Agregó que habrá una constante visoria con selecciones para alimentar al Tricolor, además de incrementar el nivel y tener una liga de alto rendimiento, en algún momento será consecuencia de esto.



Por su parte, Pérez Levy dejó en claro que la empresa que representa y el futbol fomentan valores y pasión, por lo que están entusiasmados para impulsar el desarrollo de las niñas y fortalecerlas, "que alcancen potencial en el deporte".



José Antonio Huizar aseveró que existe un fuerte compromiso para desarrollar el futbol en el país, "ellas merecen escribir su propia historia y que ruede el balón".



Luego de presentar el logo de Liga Nacional Femenil Amateur, expresó que esperan la participación de unas cinco mil niñas en todo el país, quienes primero competirán a nivel regional y estatal y solo los mejores equipos de cada estado tendrán la oportunidad de jugar la liguilla en la etapa final nacional.



La temporada 2016-2017 de la Liga Nacional Femenil Amateur se realizará de noviembre a julio próximo; las niñas tendrán hasta el 30 de septiembre para realizar su inscripción en la sección amateur del sitio web de la FMF o en su respectiva asociación estatal.