Rafael Nadal avanza sin contratiempos

El español no tuvo problemas para superar al uzbeco Denis Istomin y conseguir su boleto a la segunda ronda

ESTADOS UNIDOS (30/AGO/2016).- El español Rafael Nadal, campeón en 2010 y 2013, debutó ayer con victoria en el US Open al imponerse por 6-1, 6-4 y 6-2 al uzbeco Denis Istomin.

Nadal se enfrentará en segunda ronda al italiano Andreas Seppi, que ganó su primer partido contra el francés Stephane Robert por 6-2, 3-6, 6-4 y 6-3.

Sin problemas aparentes en su muñeca izquierda, el campeón olímpico de dobles derrotó a Istomin, 107 del mundo, por segunda vez en este mismo torneo, y por quinta vez en sus enfrentamientos directos.

“Se ha complicado un poquito”, dijo no obstante el español en la cancha a la cadena Eurosport, tras su victoria y al referirse al segundo parcial. “Lo tenía encarrilado, tenía el partido controlado, y quería jugar alegre y he fallado. Luego él ha estado más agresivo. Pero he salvado el momento crítico de ese set”, dijo Nadal para explicar su reacción.

“Uno va cogiendo confianza según el partido. Sentía que quería golpear más bolas seguidas y que los puntos fueran más largos, todo para coger confianza”.

Nadal fue uno de los primeros ganadores en esta edición que ha estrenado la pista Arthur Ashe con su nuevo techo corredizo, aunque ayer no hizo falta. “La pista está preciosa”, dijo Rafa, “pero hasta las dos y media hay Sol y sombra y es algo incómodo jugar, incluso ha habido un golpe que lo he perdido de vista, pero hay que adaptarse. Si consigues pasar de esa hora se queda una pista preciosa”.

Nadal también habló del momento que atraviesa el tenis actual, con cuatro grandes jugadores que lo han ido ganando todo y que poco a poco tendrán que ir cediendo la estafeta a nuevos talentos.



“Todo el mundo es sustituible, otra cosa es que siendo realista, en esta época los mismos hemos estado compitiendo por los títulos grandes muchas veces, y eso es difícil de repetir. Pero el tenis es mucho más grande que cualquier jugador”.

Por eso, dijo el de Manacor, “la gente que manda en este deporte” tiene que seguir haciendo el trabajo necesario para crear espectáculo y que el tenis “siga siendo grande” porque, según dijo, “al final eso es lo que todos queremos”.

El zurdo español participa este año en el último Grand Slam de la temporada “acompañado” por un grupo de 32 personas, entre familiares, amigos y su equipo habitual. “Es un año un tanto especial”, dijo bromeando, “tengo a la familia por aquí de vacaciones, más que a verme a mí. La verdad es que los veo poco porque están paseando, pero sí es la primera vez que hay tanta gente conmigo. Están también mis primos pequeños y se lo pasan ‘bomba’”, dijo Nadal.

RAMA FEMENIL

Mónica Puig cae en la primera ronda

Sin superar la resaca de su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la puertorriqueña Mónica Puig fue eliminada ayer en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Puig, preclasificada 32, cometió 28 errores no forzados y cayó 6-4 y 6-2 ante la china Saisai Zheng.

La boricua de 22 años llegó a tener ventaja de 4-1 en el primer set, pero perdió los cinco games siguientes para ceder la manga. Puig tuvo dificultades para devolver los tiros elevados de Zheng, quien atacó la derecha de la puertorriqueña para meterse en la segunda ronda.

En tanto, la alemana Angelique Kerber, segunda favorita, se presentó con victoria luego de que la eslovena Polona Hercog abandonara la contienda durante el segundo set para dejar el marcador final con 6-0 y 1-0.

OTROS RESULTADOS

• Novak Djokovic (SER) a Jerzy Janowicz (POL), por 6-3, 5-7, 6-2 y 6-1

• Jo-Wilfried Tsonga (FRA) a Guido Andreozzi (ARG), por 6-3, 6-4 y 6-4

• Pablo Cuevas (URU) a Dudi Sela (ISR), por 6-3, 6-2, 0-6, 5-7 y 6-3

• Federico Delbonis (ARG) a Brian Baker (EU), por 3-6, 6-7 (6), 6-4, 6-2 y 6-2

• Guido Pella (ARG) a Bjorn Fratangelo(EU), por 6-3, 6-4 y 6-4

• Marcos Baghdatis (CPR) a Facundo Bagnis (ATRG), por 6-4, 6-2 y 6-1

• Andrey Kuznetsov (RUS) a Thomaz Bellucci (BRA), por 6-4, 3-6, 6-1 y 7-6 (6)

• Gael Monfils (FRA) a Gilles Muller (LUX), por 6-4, 6-2 y 7-6 (5)

• John Isner (EU) a Frances Tiafoe (EU), por 3-6, 4-6, 7-6 (5), 6-2 y 7-6 (3)