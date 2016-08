Chivas es como el Tri

Con tantos jugadores no nacidos en México en la Liga MX, las Chivas del Guadalajara es como la Selección Nacional actuando en una competición internacional

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2016).- El novel delantero de las Chivas, Marco Bueno, aseguró que está ante la mejor oportunidad de su carrera futbolística y no la va a desaprovechar, porque quiere levantar la doceava estrella para la institución tapatía.

“Me visualizo siempre en donde llego, me pongo metas y me veo a corto, mediano y largo plazo ganándome un lugar, meter goles porque de eso vive el delantero. También me veo levantando el campeonato, porque eso me daría mucho gusto”.

El sentimiento que le provoca a Bueno estar en el Guadalajara es difícil de explicar, pero siente que cada fin de semana juega con la Selección mexicana, porque los estadios están llenos de rojiblancos apoyando y los rivales, están plagados en sus plantillas de muchos elementos extranjeros. Chivas demostrará que los mexicanos tienen mucha calidad.

“No me canso de pelear, voy a muerte por todos los balones. Estar acá me motiva para buscar ganarme un lugar, trabajo al cien por ciento para aprovechar todas las oportunidades que me den. Llegué al mejor equipo de México, al más representativo, al que juega con puros mexicanos, es una gran ilusión, una alegría y motivación estar con este gran grupo, porque es una gran familia, desde el primer día me recibieron de gran manera”.

Bueno ha defendido la casaca del Tri en diferentes categorías, sabe lo que representa y conforme han pasado los días, puntualizó que Chivas es lo mismo.

“La playera del Guadalajara es como la de la Selección, te motivan a dar lo mejor de ti, a matarse en el campo al cien por ciento cada vez que me la pongo. En lo personal, cuando me puse por vez primera la playera, los sentimientos que me llegaron fueron muy bonitos y cuando me pongo la de la Selección es con orgullo”.

Cuando le dijeron que Chivas era una opción, el centro delantero mencionó que no lo pensó dos veces, se ilusionó desde el primer momento, al tiempo que pidió le dieran todas las facilidades de poder lograr el traspaso al Rebaño y se le cumplió… vive enamorado hasta estos días.

“Es el equipo más grande de México, con más historia, lo cual me tiene contento, el estar aquí es gratificante, motiva mucho en todos los aspectos. No me pesa, sé de la historia, todo lo que representa estar en Chivas, es un gran reto, trabajo día a día para ser considerado por el técnico Matías Almeyda”.

Defender la camisa, hasta con la vida

Cuando se está en un equipo grande como Chivas, se debe estar dispuesto a entregar todo sin escatimar nada, tal como se hace cuando se juega con la playera de México en los amistosos o cotejos oficiales de un torneo. “Esta camisa se debe defender hasta con la vida si es necesario, es una playera que significa mucho, debemos dejar todo lo que esté al alcance para portarla, para que la afición esté orgullosa de su plantilla y darles muchas alegrías”.

Bueno ya probó las mieles del triunfo cuando lograron ganar la Súper Copa al Veracruz, que le da el pase al Rebaño a la Copa Libertadores del 2017, lo cual emociona al delantero. “La Libertadores me gustaría jugarla, sería bonito estar representando en este torneo a México”.

Los goles son su alimento

Marco Bueno tiene claro que para estar en la mente del técnico Matías Almeyda, debe estar dando resultados a diario durante los entrenamientos y en partidos, hacerse presente con asistencias, goles o abriendo huecos para que otro compañero pueda definir.

“Estoy listo, sé de la responsabilidad, el delantero vive de goles y estoy trabajando duro en todos los aspectos, quiero que lleguen en mayor cantidad para ayudar al equipo”.

La competencia interna es muy fuerte por un lugar en el once estelar, Ángel Zaldívar ha demostrado que tiene madera para ser el goleador que tanto ha buscado Chivas, pero Marco Bueno dice estar listo para convencer al técnico que también puede con el paquete, incluso, para luchar sin tregua con Alan Pulido, una vez que se confirme su contratación.

“Hay un gran grupo, buenas personas, es algo importante que ayuda al equipo a buscar el mismo objetivo, me tiene feliz estar acá. Antes me tocó estar con varios compañeros en Selección, el proceso de adaptación fue rápido”.

LAS FRASES

“Cada vez existen más extranjeros (en la Liga MX), debemos redoblar esfuerzos, nosotros con trabajo podemos revertir esto, podemos dar resultados para el equipo y podemos hacer grandes cosas”.

“Tengo mucha ilusión y ganas de hacer las cosas lo mejor posible. Quiero ganarme un lugar dejando lo mejor de mí, dejando la vida si es necesario por esta camiseta, siempre estando al servicio del equipo”.

Marco Bueno, delantero del Guadalajara.

FICHA

Nombre: Marco Antonio Bueno

Lugar de nacimiento: Culiacán, Sinaloa

Edad: 22

Peso: 74

Estatura: 1.82

Palmarés

• Campeón del mundo con la Selección mexicana Sub-17 en el torneo de la especialidad de 2011

• Balón de Oro como el novato del torneo en 2012

• Campeón en la división de Ascenso en el Clausura 2014 con Estudiantes Tecos

• Campeón de la Super Copa MX con el Guadalajara en 2016

• Campeón Preolímpico en el torneo de Concacaf en 2015, torneo disputado en Estados Unidos

Características de juego

Delantero que sabe jugar muy bien sin balón, con lo cual genera espacios y da oportunidad a que lleguen compañeros por sorpresa, abre huecos al jalar marca; tiene muy buen sentido de anticipación.

Sus equipos

León

2011

Pachuca

2011-13

Estudiantes

2014

Toluca

2014-15

León

2015-16

Chivas

2016