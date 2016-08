Carlos Salcedo, dispuesto a cumplir en la Fiorentina

El defensa mexicano es presentado oficialmente como nuevo jugador del equipo de Florencia

FLORENCIA, ITALIA (29/AGO/2016).- El defensa mexicano Carlos Salcedo fue presentado este lunes de manera oficial como nuevo jugador de la Fiorentina, conjunto de la Serie A, y de inmediato el zaguero se dijo dispuesto en cumplir con el gran reto de su trayectoria.



"Es un reto importante (jugar en Italia), lo llamaría el reto más importante de mi carrera; mis debilidades serán adaptarme lo más rápido posible a las cosas que me pida el técnico. Aprender rápido el sistema", declaró el mexicano.



El ex jugador de Chivas de Guadalajara anhela tener continuidad en el balompié italiano y por tal razón manifestó su disposición de actuar por el centro, en las laterales o incluso de mediocampista de contención para dar más opciones al técnico portugués Paulo Sousa.



"Me ha tocado jugar como central o en los costados. También como contención. Enfrente de los centrales", indicó el "Titán", quien portará el número '18' durante esta campaña 2016-2017.



Carlos Salcedo fue presentado por parte de la directiva del cuadro "viola" y probará suerte durante el préstamo de un año para afianzarse en el futbol europeo. Fiorentina disputa la Serie A, la Copa de Italia y la Liga Europea.



Después de dos fechas celebradas en la Liga de Italia, la Fiore suma tres unidades gracias a una derrota y un triunfo. En la víspera, el jugador mexicano estuvo en el banquillo de suplentes durante el triunfo contra Chievo Verona. Se espera que tras las fechas FIFA juegue ante el Genoa.