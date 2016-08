Max causará un accidente tarde o temprano: Raikkonen

El estilo agresivo de Verstappen le causa molestias a varios conductores

ESTADOS UNIDOS (29/AGO/2016).- Comenzó pronto la polémica en la carrera, ya que en la primera curva los dos pilotos, además de Vettel, protagonizaron un toque que acabó con el alemán haciendo un trompo y teniendo que reincorporarse a la carrera en la última posición.

Poco después, Kimi Raikkonen trató de adelantar al de Red Bull en la recta de Kemmel, pero Max Verstappen se defendió con la agresividad que le caracteriza, echando fuera del trazado a Raikkonen. “Es ridículo, parece que su único objetivo es echarme de la pista”, aseguraba el de Ferrari por radio. “De no haber frenado le hubiera golpeado desde atrás con el acelerador a fondo. Algo no está bien, pero no parece importar”, volvió a criticar Kimi.

La pasividad de la FIA ha colmado la paciencia del que fuera Campeón del Mundo en 2007: “Me gustan las batallas duras, pero cuando tengo que frenar antes de la curva cinco tras haber empezado la maniobra para no golpearle, eso no es correcto. Por alguna razón, para los comisarios está bien. Seguro que habrá un accidente tarde o temprano si esto no cambia, pero como ahora está bien, será interesante ver a quién le culpan cuando ocurra de verdad”, destacó.

Por su parte, el piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) aseguró que algunos de los movimientos que realiza en carrera Max Verstappen no son correctos. “Me llevo bien con Max, me gusta cómo es y su estilo agresivo, pero creo que algunos de sus movimientos que he vivido cuando corro contra él no son correctos, especialmente en la frenada. Es posible que aún deba entenderlo, pero en la carrera de hoy (ayer) ha sucedido mucho”, indicó Vettel.

Más que por el incidente de la salida, Vettel se ha quejado de la vehemencia de Verstappen en otras acciones, ya que considera que en otra lucha de carrera se ha dejado “tres o cuatro segundos innecesarios” que han perjudicado su carrera por defenderse y luego lo ha pasado con facilidad.

“Hablaré con Max, pero no hoy porque él no ha tenido un buen día, yo tampoco y Kimi tampoco. Debemos hablar y respetarnos, pero hace algunas maniobras dudosas y la parrilla no está contenta con su forma de actuar, pero es mejor hablarlo con él y no decir cosas en los medios de comunicación, ya que lo mejor es estar cara a cara y hablarlo”.

Max Verstappen se defendió de las críticas recibidas por el incidente en la primera curva tras la salida en el GP de Bélgica y ha asegurado que él se ha limitado a defender su posición. “Yo sólo he defendido mi posición. Si a alguien no le gusta, es su problema. Después de hacer —los Ferrari— algo como lo de la curva 1, yo no voy a ceder mi posición tan fácilmente después”.

Reconoció que su salida no fue buena pero ha recordado que se fue por el interior y no bloqueó los neumáticos para afrontar la curva con comodidad, si bien Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen le arrinconaron. “Yo estaba en el interior y Kimi también me cerró, pero entonces Sebastian giró hacia nosotros dos”.