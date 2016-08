Ambriz admite que ofrecieron su peor partido ante Chivas

El técnico del América dice estar apenado y consciente que deben retomar la humildad en el juego

CIUDAD DE MÉXICO (28/AGO/2016).- América ofreció en este Clásico Nacional la peor actuación bajo su mando, aceptó el técnico Ignacio Ambriz, quien dijo estar apenado y consciente que deben retomar la humildad para encontrar el camino.



"Sí, creo que desde que estoy aquí (ha sido nuestro peor partido), hoy no jugamos nada bien, no logramos hacer lo que veníamos practicando, tener movilidad, posesión de pelota, ocasiones de gol y el equipo no funcionó para nada", dijo.



Aceptó que "cuando pierdes tienes que mejorar todo, debemos ponernos en modo de trabajo, volver a ser humildes, volver a grabar, cuando sufres este tipo de derrotas no hay pretexto. El lunes debemos empezar a trabajar, el equipo tiene que hacer las cosas bien y hoy no lo hicimos".



"Creo que no salió un buen partido, ellos aprovechan bien los contrataques que tienen, nos agarran mal parados, sabiendo que era una forma de jugar de ellos, el jugador no le falto actitud, no logramos hacer nuestro juego, había muchas marcas personales, y eso provocó que nos equivocáramos y en contragolpe nos hicieran gol", apuntó.



Manifestó que aunque este revés es muy doloroso, todavía hay mucho camino por recorrer, en el cual confían serán capaces de retomar el protagonismo perdido.



"Al final esto aún no termina, ni a la mitad va, hay muchos partidos en puerta, y para ser tan drásticos no creo, vamos bien en la copa, pero hay partido de sobra para rectificar lo que venimos haciendo y a lo que hemos aspirado, esta derrota no me hará dudar, voy a preparar al equipo para encarar las muchas finales que nos faltan", estableció,



Asimismo, reconoció el compromiso y la obligación por sacar el triunfo cuando enfrente a Cruz Azul, en duelo de la fecha ocho del Torneo Apertura 2016.



"Sabemos que viene un clásico muy importante y debemos prepararnos muy bien, el compromiso es de todos porque debemos mejorar porque en este semestre que es su fiesta debemos entregar buenas cuentas", sentenció.