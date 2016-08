Atlante empata con Zacatecas en Ascenso MX

La escuadra local no supo mantener la ventaja y se vio alcanzada para dejar ir puntos valiosos

CIUDAD DE MÉXICO (28/AGO/2016).- Potros de Hierro del Atlante empató 2-2 con Mineros de Zacatecas en duelo disputado en el estadio Andrés Quintana Roo donde la escuadra local no supo mantener la ventaja y se vio alcanzado para dejar ir puntos valiosos.



Por Atlante marcó Paul Uscanga en dos ocasiones, en los minuto 58 y 78, mientras que por Mineros, Roberto Nurse también logró un par de anotaciones (70 y 69).



Con este resultado, la escuadra azulgrana pudo sumar y llegó a siete unidades, mientras que el conjunto zacatecano arribó a 14 pero perdió la cima general que estuvo en su poder solamente la jornada anterior.



En otros resultados, Bravos de Juárez se impuso con marcador de 2-0 al equipo sorpresa de la liga de plata, Potros de la UAEM, en duelo disputado en el estadio Olímpico Benito Juárez, que representa una buena inyección anímica para el local.



Las anotaciones para el triunfo del conjunto fronterizo fueron de los brasileños Leandro Carrijo, en el minuto 24, y de Elson Dias Junior en el 46, que le dan tres puntos a su escuadra que llega a nueve unidades, y Potros se queda en 13.



En duelo que cerró la fecha siete, Dorados de Sinaloa empató 1-1 con Coras Tepic en duelo disputado en el estadio del Gran Pez que no supo sacar provecho de su condición de local para sumar y escalar posiciones en la tabla general.



Por Dorados anotó Gabriel Hachen en el minuto 32, mientras que del lado del conjunto nayarita William Guzmán le había dado la ventaja a su escuadra en el 29.



La paridad deja al conjunto sinaloense con diez puntos en la séptima posición de la tabla general, en tanto que el once de Tepic arribó a 12 en la posición número cinco.