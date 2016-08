Toluca debe sumar de tres puntos en casa ante Morelia

Los Diablos necesitan encontrarse con la senda del triunfo en esta jornada de futbol

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO (27/AGO/2016).- El equipo de Toluca necesita reencontrarse con la senda del triunfo cuando reciba a un Morelia que busca confirmar su desempeño futbolístico, en partido de la fecha siete del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.



La cancha del estadio Alberto "Chivo" Córdoba de la Universidad Autónoma del Estado de México será el sitio donde se llevará a cabo este cotejo, a partir de las 12:00 horas, con arbitraje de Paúl Delgadillo.



La mejoría de los Diablos Rojos ha sido evidente, sin embargo, su nivel futbolístico no está en condiciones de pelear por los primeros lugares, aunque un triunfo los podría poner en camino a lograr un desempeño más convincente.



El hecho de no jugar en el estadio Nemesio Diez ha sido un tema complicado para los mexiquenses, sin embargo, por apoyo no se pueden quejar porque la afición les ha respondido y deben corresponder con buenos resultados.



La escuadra que dirige el argentino Hernán Cristante, que suma seis unidades, tiene cinco triunfos en los 10 recientes encuentros en los que ha sido local ante su rival en turno, por dos derrotas y tres empates.



Enfrente estará un cuadro que ha mostrado un gran coraje y orgullo, así como un futbol importante, muestra de ello fue el triunfo de la semana anterior sobre Chiapas, en el que vinieron dos veces de atrás para salir adelante.



Mucha "culpa" de esto la tiene por supuesto el técnico Enrique Meza, quien ha inculcado una gran personalidad a sus jugadores, además que gente como el colombiano Jefferson Cuero y el peruano Raúl Ruidíaz que han respondido al momento.



Monarcas, que ha rescatado 11 puntos, solo presenta dos victorias en los últimos 10 cotejos ante los del Estado de México en cualquier campo, por tres "descalabros" y cinco igualadas.