Chiapas busca ganar frente a Puebla

El equipo sabe que debe sumar en el certamen, ya que sólo han ganado un partido

TUXLTA-GUTIÉRREZ, CHIAPAS (27/AGO/2016).- Con la necesidad de mejorar su desempeño y plasmar en la cancha ya el estilo de su técnico, Jaguares de Chiapas recibe este domingo al Puebla en partido de la fecha siete del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.



La presión comienza a invadir el cubil jaguar que apenas ha ganado un partido en las seis jornadas que van del certamen, por lo que deberá empezar a sumar ya o de lo contrario la directiva podría comenzar a tomar medidas.



La escuadra no ha podido agarrar la idea que les ha dado el técnico guaraní José Cardozo, y prueba de ello, es que no le ha ido nada bien en este certamen, en el que apenas suman un triunfo y lo obtuvieron al vencer a Diablos Rojos de Toluca.



En lo que parecía en repunte del equipo, fue solo flor de un día, ya que no terminó por dar el estirón que esperan sus seguidores y este sábado en el estadio Víctor Manuel Reyna espera dar ese zarpazo que lo saque del lugar 16 general que ocupa con cuatro puntos.



La Franja, por su parte, espera mantener el nivel que mostró en su anterior partido, en el que en su casa exhibió algunas fallas de marcación del América y casi le saca el resultado, por lo que de ser así, saldría con un buen resultado.



Pero, Puebla no debe caer en excesos de confianza y menos ante un rival que tiene la necesidad de salir adelante para bien de su estratega, por lo que deberá hacer un partido inteligente para no verse sorprendido.



El cuadro poblano necesita de las tres unidades para salir de zona de descenso principalmente, y luego para subir escalones en la clasificación general, en la que marcha en la posición 12 con seis puntos, ya que se está rezagando.