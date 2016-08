Duras pruebas para Djokovic y Serena

Se medirán a Jerzy Janowicz y Ekaterina Makarova en la primera ronda del US Open

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (27/AGO/2016).- Bajo cuestionamientos por problemas físicos recientes, Novak Djokovic y Serena Williams serán sometidos a pruebas exigentes de inmediato en el Abierto de Estados Unidos de tenis. Después de todo, la campeona olímpica Mónica Puig quedó como preclasificada y podría encontrarse en una hipotética tercera ronda frente a Garbiñe Muguruza, una de las tres campeonas de Grand Slam que venció en su camino a su histórica medalla de oro para Puerto Rico.

Djokovic, quien arrastra una molestia en la muñeca izquierda, empezará la defensa de su título ante el polaco Jerzy Janowicz, semifinalista de Wimbledon en 2013.

“Estoy haciéndolo todo para poder estar lo más cerca posible del 100% durante este torneo, por lo menos en su comienzo”, dijo el serbio Djokovic tras el sorteo del último Grand Slam de la temporada.

Djokovic se lastimó la muñeca en la antesala a los Juegos de Río, donde sucumbió a las primeras de cambio ante el argentino Juan Martín Del Potro, el eventual ganador de la medalla de plata y que se ha sometido a tres cirugías en la misma articulación.

Del Potro ingresó al cuadro principal del US Open gracias a una invitación, y debutará contra su compatriota Diego Schwartzman. Actualmente situado 142 en el ranking mundial tras someterse a tres cirugías en la muñeca izquierda, el campeón del US Open 2009 era el rival más temido para oponentes con preclasificación en las rondas iniciales. Desde el último Wimbledon, Del Potro presume de victorias contra tres de los cuatro primeros cabezas de serie para este US Open.

En busca de su corona número 23 de singles en un Grand Slam, Serena Williams se batirá primero con la rusa Ekaterina Makarova, quien encadenó dos Semifinales en las grandes citas y ahora mismo es la número 36 del mundo. Makarova perdió ante Williams en las Semis del US Open de 2014 y luego alcanzó la misma fase en el Abierto de Australia 2015.

Luego de caer en la tercera ronda en Río, Williams se retiró del torneo de Cincinnati debido a una molestia en el hombro derecho: “Ahora es que empiezo a sentirme un poco mejor”, dijo la estadounidense, que está empatada con Steffi Graf en la cuenta de más títulos de Grand Slam en la Era Abierta.

Williams podría toparse con la polaca Agnieszka Radwanska (4) en las Semifinales. La alemana Angelique Kerber (2) y Muguruza (3), quienes este año ganaron sus primeros títulos de Grand Slam en Australia y Roland Garros, respectivamente, están en el otro sector del cuadro.

EL DATO

El último grande

El Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, se pone en marcha el próximo lunes. El Serbio Novak Djokovic y la estadounidense Serena Williams serán los primeros sembrados del torneo.