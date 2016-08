Un Clásico implica responsabilidad: Moisés Muñoz

No se trata de un partido cualquiera, sino de defender a una playera, dice el portero

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2016).- Un Clásico Nacional no es un partido cualquiera, es un encuentro que implica muchas cosas, entre ellas la responsabilidad de defender una de las dos playeras más importantes del futbol mexicano. Así lo indicó este viernes el portero americanista Moisés Muñoz, quien reconoció que para ellos no es una obligación ganar el Clásico ante Chivas, sino que esta obligación es por los tres puntos, como en todos y cada uno de los partidos, por el hecho de vestir la camiseta del equipo más ganador del futbol nacional.

"Me siento bien, estoy muy contento por poder jugar un Clásico más, obligación para nosotros no nos gusta esa palabra, no la adoptamos de esa manera, es una responsabilidad jugar al futbol y ganar todos los partidos, tenemos una responsabilidad de mostrar una buena cara, jugar buen futbol y salir a buscar los tres puntos ante nuestra gente para ganar un Clásico Nacional más", dijo Moisés Muñoz en conferencia de prensa este viernes en Coapa.

Aunque ha existido rotación en los guardametas del América por parte del técnico Ignacio Ambriz, todo parece indicar que el arquero Moisés Muñoz sería el titular ante Chivas este sábado por la noche en el Estadio Azteca, cuando reciban a Chivas en el Clásico Nacional.

Sobre su rival, Muñoz, quien ha vestido la camiseta de varios equipos, como Morelia y Atlante, comentó que se verán las caras con una escuadra fresca y con hambre de triunfo por el hecho de tener varios jóvenes en su plantilla.

"Es un equipo que tiene jugadores jóvenes con mucha hambre, antes había jugadores de mucha experiencia, pero ahora es un equipo fresco y por consecuencia será un rival difícil de vencer, nosotros debemos salir con las mismas ganas, de alguna manera nos veremos con la necesidad de buscar el partido, algo que siempre hacemos, pero estamos en nuestra casa, nos importa más lo que hagamos nosotros, a lo que pueda presentar Chivas", siguió Moi Muñoz.



CON DARWIN, SOLO EL SUSTO

Quien le pegó tremendo susto al cuerpo técnico americanista fue el delantero colombiano Darwin Quintero, ya que abandonó las instalaciones de Coapa acompañado por el doctor del equipo Alfonso Díaz para ser revisado de la pierna derecha, aunque reportes preliminares indican que no se perderá el encuentro ante Chivas, sin embargo se mantiene entre algodones.

Quien sí está casi descartado es el defensa Bruno Valdez, quien sufre de una lesión muscular producido en el partido de media semana en la Copa MX ante los Mineros de Zacatecas.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES