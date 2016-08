Ser campeón da jerarquía: 'Profe' Cruz

El entrenador rojinegro tiene altas aspiraciones este torneo

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2016).- No es el técnico más ganador del futbol mexicano, pero sí es uno de los que más orden imprime en los equipos que dirige y para muestra un botón, el buen juego que muestra el Atlas en lo que va de torneo. El “Profe” José Guadalupe Cruz fue claro al declarar ayer que el simple hecho de ser campeón da cierta jerarquía y por eso se da el permiso de soñar con grandes cosas para este torneo con los Zorros.

“Te da más jerarquía, el currículum es diferente cuando tienes un título a cuando no lo tienes, hay equipos y personas que los valoran y los dimensionan mucho, en lo personal creo que los pocos títulos que tengo, la Copa, Concacaf y la Liga, no son suficientes. Yo llego al Atlas buscando más, yo no pienso en un año para afianzarme, por qué esperar si lo podemos hacer este mismo campeonato”.