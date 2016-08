Leones, con nueva oportunidad para volver al triunfo

Esta noche visitan a los Correcaminos de la UAT

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2016).- La Universidad de Guadalajara tiene una nueva oportunidad de volver a la senda del triunfo, cuando esta noche visite a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en el Estadio Marte R. Gómez.

El equipo melenudo visita la cancha del equipo naranja con una racha negativa de ocho encuentros sin ganar, incluidos cinco de Liga y tres de Copa MX. La UdeG viene de una dolorosa derrota en casa de 1-3 ante el sublíder Alebrijes, pero Correcaminos también tuvo un dramático descalabro, pues perdió de último minuto en Tapachula ante Cafetaleros, uno de los coleros del circuito.

El duelo es uno de los más parejos de la jornada 7 del Apertura 2016 del Ascenso, pues los tamaulipecos ocupan el puesto nueve del certamen con apenas siete unidades, mientras que los tapatíos deambulan en el puesto 11 de la clasificación con seis puntos.

“Necesitamos ganar porque el campeonato empieza a avanzar y no podemos rezagarnos. En este momento no estamos tan atrás en la tabla, pero no podemos esperar más para sacar un triunfo”, dijo el zaguero Christian López.

HOY EN TV

UAT vs. UdeG

20:00 horas / Sky