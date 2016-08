Raúl Guzmán da pasos firmes en Italia

El piloto tapatío ha madurado y destaca en el serial de la Fórmula 4

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2016).- Más de la mitad de la temporada 2016 de la Fórmula 4 Italiana ha transcurrido, y a lo largo de este año, el joven tapatío Raúl Guzmán Marchina ha logrado estar entre los primeros planos del campeonato.

Cuatro podios, incluyendo dos victorias en lo que va de la presente temporada, además de finalizar dentro del Top 5 en varias carreras tras cuatro fechas de campeonato, han colocado al joven tapatío en la segunda posición general de la clasificación, con 126 puntos, donde se encuentra empatado con Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón de Fórmula Uno, Michael Schumacher.

Por ello, el tapatío no suelta el pie del acelerador y con un nuevo respaldo a su carrera, busca encarar las tres fechas restantes del campeonato de la mejor forma y alzarse como monarca apenas en su segundo año en Italia, algo de lo que habla en charla para esta casa editorial.

— ¿Cuál es el balance que haces, ha resultado mejor este año de lo que esperabas después de cuatro fechas de la presente temporada en Italia?

— Comparándolo al año pasado es un paso muy grande; el año pasado estábamos peleando por el Top 15 y en éste venimos muy fuertes, nos preparamos muy bien y con más experiencia. En el balance, comenzamos muy bien, muy fuertes y a lo largo de cada carrera se ha ido complicando un poco, ya que los otros equipos entrenan mucho más y nos recortan un poco la diferencia, pero estamos trabajando para ver cómo alcanzarlos otra vez. Lo que es cierto es que las últimas dos fechas han resultado más complicadas de lo que esperábamos, hemos perdido mucho con el motor, pero para lo que viene podemos aún pelear para el campeonato.

— ¿No te sientes un poco en desventaja hacia el cierre por esta cuestión de no tener las mismas oportunidades de probar que el resto de los competidores?

— Sí lo es, es una gran desventaja. En el receso estuvimos acá (en Guadalajara) y hay equipos que ya han probado durante cuatro o cinco días; sí es desventaja, pero ya estamos acostumbrados a estar peleando así, tenemos muy buena información, me llevo muy bien con mi ingeniero y hay comunicación para ver qué cambios hacer, entonces a pesar de que es una desventaja, es también una motivación para empujar más, para poder ganar.

— ¿Cómo ha ido evolucionando la relación con tu ingeniero, cómo te ha ayudado la experiencia de contar con temporada y media en Italia?

— Llevo muy buena relación con todo el equipo, siempre estoy en contacto con ellos, con el coche; aprendo mucho de mecánica en el coche porque siempre estoy viendo qué hacen y qué no hacen, y con mi ingeniero, él me ha enseñado muchas cosas técnicas y mecánicas del coche, cómo solucionar problemas y ahora estamos viendo cuál será el plan para la siguiente carrera, en Vallelunga, la cual me gusta mucho y vamos a tener un buen balance ahí, tenemos muy buena oportunidad.

— ¿Es un plus que tu ingeniero haya formado parte del equipo que fue campeón la temporada pasada, te da más seguridad de cara al cierre?

— Sí, me da mucha confianza porque sabe hacer muy bien las cosas y viene con mucha información; cuando le comunico algún problema él me dice con qué hay que arreglarlo, qué hay que mejorar; me da mucha tranquilidad estar con él.

— Hemos también visto que además de ti, varios pilotos latinos han estado figurando en este campeonato, ¿cómo es esta competencia con los pilotos que llegan a Italia provenientes del mismo continente que tú?

— Tengo muchos amigos allá, me llevo bien con todos los latinos, incluido Marcos Siebert, el argentino que va liderando. Él es muy fuerte, pero estamos al mismo nivel, él está en un muy buen equipo y entrena mucho más, pero aun así carrera a carrera hemos estado muy cerca y tenemos aún muchas oportunidades de competirle y seguirle peleando.



— También están los pilotos europeos, entre ellos Mick Schumacher, quien carga un apellido que pesa en el mundo del automovilismo.

— Hay de todo, son 26 naciones diferentes reunidas en el campeonato. Mick pesa mucho, es muy buena persona, lo conozco bien y nos llevamos bien, he aprendido mucho de su estilo de manejo, de su equipo, vamos a ir viendo cómo se va dando el campeonato y lo vamos a dejar todo.

— Aún sin tener algo concreto, ¿qué has visto para el futuro inmediato, para lo que pueda seguir para ti?

— Hay muchas opciones, pero lo que creemos más fuerte y seguro para mí es la Fórmula 3. Estamos platicando en ello, no es concreto, pero puede ser lo mejor para mí.

— ¿Qué razones tienes para creer que esto puede ser lo mejor para ti?

— El coche es mucho más grande, mucho más rápido y conoces muchas pista de Europa. Además, la mayoría de pilotos actuales de Fórmula Uno ha pasado por ahí y es la mejor categoría de aprendizaje, porque tienes más ingenieros, el coche es más complicado y creo es una buena opción, veremos qué se da para el futuro.

— Después de año y medio en Europa, en este punto de tu vida, ¿qué diferencias notas desde que te fuiste hasta hoy?

— Desde el año pasado a éste mi forma de pensar ha cambiado mucho; ya llegas con más confianza sabiendo cómo es allá, cómo es el ambiente, es un cambio muy grande, se puede notar en los resultados y también donde vivo me he acostumbrado mucho más, he encontrado la forma de que me guste y con los estudios he trabajado mucho, estamos trabajando en todo.

El respaldo adecuado

El éxito que ha logrado concretar Raúl Guzmán en las pistas de Italia le ha generado la oportunidad de ser visto y ser respaldado por Escudería Telmex, grupo que a lo largo de los años se ha encargado de apoyar a diversos pilotos mexicanos que han sobresalido en distintos seriales y en el caso del joven tapatío se espera que no sea la excepción.

— ¿Cómo se dio este acercamiento para ser uno de los pilotos de Escudería Telmex?

— Es un gran apoyo ser parte de ellos. Me estuvieron visoreando a lo largo de la temporada y después de algunos buenos resultados y buenas actuaciones me llamaron y decidimos unirnos; es una buena formación para pilotos, hay una persona que me apoya bastante, me comenta errores, cómo trabajar en el equipo, estoy aprendiendo mucho de ellos.

— Históricamente han apoyado a pilotos que han llegado lejos, ¿qué esperas recibir de ellos de cara a tu futuro?

— Estamos trabajando ya de cara a la próxima temporada, viendo qué categoría voy a correr y cuál va a ser el plan, pero es un gran respaldo, me da mucha seguridad trabajar con ellos, tienen amplia experiencia y también saber que muchos pilotos han llegado me da mucha motivación y esperanza para lo que viene.