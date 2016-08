Regresan las funciones del Gran Circo

Después de un mes de receso hoy se retoma la actividad de la categoría reina del deporte motor con el Gran Premio de Bélgica

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2016).- Cuatro semanas de inactividad en la máxima categoría del deporte motor llegan a su fin este día.

La Fórmula Uno vuelve a ocupar los reflectores ahora con la aparición del Gran Premio de Bélgica, que año con año se ha convertido en el evento que marca el regreso a la acción tras el receso de verano.

El legendario trazado del circuito de Spa-Francorchamps marcará el comienzo de lo que deparará la segunda mitad de una temporada que ha estado marcada por el amplio dominio de la escudería Mercedes, tal y como ha sido a lo largo de los últimos dos años y medio, pero también marcada por la rivalidad que existe entre los pilotos de este equipo.

Nico Rosberg comenzó el año arrasando cuanto rival se le pusiera enfrente, ganando las primeras cuatro carreras de la temporada y haciendo pensar que este, quizá, era su año, ese en el que consiguiera su ansiada corona; sin embargo, conforme fue madurando el campeonato, Lewis Hamilton renació de las cenizas y está haciendo válido su estatus como monarca del serial, al tomar la cima de la clasificación, ayudado en parte por sus cuatro triunfos seguidos antes del receso.

La historia podría dar un nuevo giro este fin de semana en Spa, pues el W07 de Hamilton contará con un motor nuevo y de acuerdo con las reglas de la categoría, eso le representará al británico el salir desde el fondo de la parrilla, lo cual representa una ventaja para un Rosberg que quiere recuperar terreno y hacer más cerrada la lucha por el título, en la cual está 19 puntos detrás de su compañero de equipo.

Por otra parte, el receso veraniego también sirvió para que otros equipos se replantearan sus estrategias e hicieran mejoras en sus respectivos coches, con la finalidad de mostrar un mejor desempeño en lo que resta de la temporada.

Casos particulares los de Red Bull y Ferrari, en donde la escudería austriaca le arrebató a la italiana la segunda posición del campeonato de constructores. La apuesta al inicio de temporada era que Ferrari fuera el equipo que peleara llanta a llanta con Mercedes, pero eso ha estado muy alejado de la realidad.

Los del Cavallino Rampante han desfilado a lo largo del año por debajo de las expectativas, situación ampliamente aprovechada por los de Red Bull, que en las últimas cuatro carreras previas al receso acortaron la brecha e inclusive superaron al equipo italiano, colocando ya sea a Daniel Ricciardo o Max Verstappen en el podio.

La mira de Red Bull está puesta en alcanzar a Mercedes, pero esto se antoja complicado, por lo que las energías de la escudería austríaca tendrían que estar puestas en conservar ese sitio como la segunda fuerza en la categoría, algo que Ferrari quiere recuperar a como dé lugar y que buscará dejar en claro desde que comiencen las prácticas libres en Spa hasta que se agite la bandera a cuadros, con el objetivo de recuperar ese terreno perdido.

En otros aspectos, el receso de verano servía también para que se definiera el futuro de algunos de los pilotos de la parrilla, y en este caso no fue la excepción, aunque no se generaron olas tan intensas como en ocasiones anteriores, pues aún siguen las especulaciones en torno a los asientos que están vacantes para 2017 y que aún no tienen dueño, aunque se espera que en los próximos días haya novedades al respecto.

El único cambio significativo durante el verano se dio en la escudería Manor, donde el malayo Rio Haryanto será reemplazado por el francés Esteban Ocon que este fin de semana hará su debut oficial en la máxima categoría.

Con estos ingredientes, está todo listo para dar marcha de nueva cuenta a la Fórmula Uno, que cerca está de entrar en su etapa de definición, en la que las miradas estarán más que atentas al final.

EL CIRCUITO

• El circuito más largo del calendario tiene como virtudes ser desalentador, retador y legendario. Gracias a las impredecibles condiciones del clima que se pueden dar, esta carrera siempre está llena de emociones. Su sector más emocionante es el de Eau Rouge.

• Después de Eau Rouge hay una elevación hacia la zona conocida como Raidillion, en donde se pone a prueba la potencia del motor del coche.

• Varios sectores del trazado ponen a prueba las condiciones mecánicas del coche, lo que hacen de esta carrera una de resistencia, en la que saldrá avante el equipo mejor preparado.

EL DATO

Los neumáticos

El regreso a la acción en la Fórmula Uno da pie a que el fabricante de los neumáticos de la categoría ponga a disposición de los equipos las gomas de compuesto súper blando (rojo), blando (amarillo) y medio (blanco).

SABER MÁS

El podio de 2015

• Hamilton tuvo una prueba libre de problemas para llevarse una victoria que significó el primer triunfo de Mercedes en Spa-Francorchamps en un periodo de 60 años, acompañado por un Nico Rosberg que tampoco pasó muchos apuros para mantener la segunda posición.

• Inesperadamente, Romain Grosjean terminaba en el tercer sitio del podio aprovechando un incidente sufrido por Sebastian Vettel, quien en su afán de mantenerse en ese último puesto de podio exigió de más a sus neumáticos, siendo uno de los traseros el que cediera y se reventara negándole la oportunidad al alemán de mantenerse cerca de los pilotos de las Flechas Plateadas.

• En el campeonato, Hamilton llegaba a 227 puntos, contra 199 de Rosberg en segundo sitio, con Vettel quedándose en las 160 unidades en la tercera posición de la clasificación.

• 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

• 2. Nico Rosberg (Mercedes)

• 3. Romain Grosjean (Lotus)

PRONÓSTICO

Condiciones del clima

El Gran Premio de Bélgica suele ser uno en el que las condiciones del clima sean impredecibles, lo cual complica las estrategias de los equipos y que también ha dado paso a momentos memorables en la historia de este evento.

Para este fin de semana se espera calor y cielos despejados durante los primeros dos días de actividades, con bajas probabilidades de lluvia y temperaturas entre los 29 y 30 grados centígrados. Sin embargo, para el domingo el panorama puede cambiar, pues se espera la presencia de algunas precipitaciones durante la carrera, quizá una tormenta en diversos sectores de la pista.

AGENDA

• Viernes

Prácticas libres 2

07:00 horas

• Sábado

Prácticas libres 3

04:00 horas

Calificación

07:00 horas

• Domingo

GP de Bélgica

07:00 horas

TV: Canal F1LA