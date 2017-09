Exhiben en Los Ángeles la obra de migrante tapatío

En los años que estuvo recluido en un hospital psiquiátrico de California produjo notables dibujos que ahora se cotizan alto

GUADALAJARA, JALISCO (23/SEP/2017).- El Instituto de Arte Contemporáneo en Los Ángeles (ICA LA) exhibe en su espacio recién inaugurado una exposición dedicada a Martín Ramírez, migrante mexicano que en los años que estuvo recluido en un hospital psiquiátrico de California produjo notables dibujos que ahora se cotizan en cuantiosas cantidades en el mercado del arte.

La muestra, titulada “Martín Ramírez: His Life in Pictures, Another Interpretation”, exhibe 50 dibujos de este artista nacido en 1895 en Tepatitlán, Jalisco, y quien en 1925 emigró a Estados Unidos, donde trabajó en los ferrocarriles y en minas de California.

Después de la Gran Depresión en 1929 Ramírez quedó desempleado; fue detenido por la policía “por vagabundear en las calles” y luego internado en un hospital psiquiátrico. Ahí permaneció durante 30 años hasta su muerte en 1963.

Fue en ese periodo cuando el artista produjo los dibujos que ahora se incluyen en esta exposición que, según su curadora, busca presentarlo como el gran creador y artista mexicano que fue, más allá de su diagnóstico médico. “La exposición se centra en el artista Ramírez. Aunque contamos su historia, nuestro objetivo es presentarlo dentro del contexto de la cultura mexicana, y de la historia del arte en general. Su diagnóstico sigue siendo algo incierto”, sostiene Elsa Longhauser.

La también directora ejecutiva del ICA LA destaca su calidad y habilidad artística: “A pesar de innumerables dificultades hizo un trabajo monumental”, señala.

La exposición, que muestra por primera vez un dibujo de cinco metros de largo realizado por el artista, se podrá ver hasta el 31 de diciembre en este nuevo museo ubicado en el centro de Los Ángeles. Forma parte de la iniciativa Pacific Standard Time LA/LA, que celebra el arte latinoamericano en diversos espacios del sur de California.