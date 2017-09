Una rodada continental

Carlos Santamaría presenta su libro 'La ruta que cambió mi vida', en el que narra su travesía por todo el Continente Americano arriba de su bicicleta

GUADALAJARA, JALISCO (23/SEP/2017).- La historia de Carlos Santamaría es especial: un ciclista “tardío” que tomó la bicicleta a los 19 años y decidió recorrer el continente sobre las dos llantas. Más de 22 mil kilómetros en 117 días, un trayecto que lo hizo merecedor del Récord Mundial Guinness en 2015, y que nos narra en “La ruta que cambió mi vida”, publicado por el sello editorial Diana.

Sobre cómo surgió su pasión por pedalear, Carlos platicó en entrevista: “Nació de una forma chistosa. Siempre fui deportista de alto rendimiento. Desde los siete años estuve en el taekwondo, a los 13 años tuve a uno de los mejores maestros del ámbito. Pero nunca destaqué allí. Dejé el taekwondo, y una vez en San Luis Potosí al salir de la universidad en coche vi a un inmigrante pidiendo limosna, me llamó la atención porque tenía rasgos europeos. San Luis es un paso importante para los inmigrantes, porque pasa el tren. Él venía desde Argentina (originario de Francia). En la esquina había una bici llena de mochilas. Supe que uno podía moverse por largas distancias”.

Para quienes temen pedalear unos cuantos kilómetros dentro de la ciudad, el mensaje que tiene es que “hay ocasiones que están tan cercanas que se ahorra mucho tiempo. No le veo ningún problema de ir de la casa al trabajo. Apoyamos en no tener más contaminación”. Eso sí, hay personas “mentalizadas para no usar la bicicleta”.

En su largo recorrido se encontró con que “en todas partes hay de todo”. De las cosas positivas, Santamaría recordó: “En Estados Unidos hubo gente que ofrecía una hamburguesa; en Guatemala quieren mucho a los ciclistas, tienen la ‘Vuelta a Guatemala’, una competencia fuerte que no se conoce mucho. En Colombia también encontré mucha amabilidad, creo que porque nos llevamos bien los colombianos y los mexicanos”.

Pero el recorrido por toda América no fue su primer viaje de largo aliento: “Empecé con viajes pequeños, en 2012 hice uno a Acapulco, luego Alaska-México, más tarde Centro América”. En busca del récord, el ciclista se dio cuenta de que no extrañaba conocer las ciudades por las que pasaba ni demorarse en apreciar los paisajes: “Me di cuenta que no soy un cicloturista, hay gente que lo hace. Pero lo que a mí me gusta era estar en la carretera, estarme moviendo”.

Seguir pedaleando

Entre sus planes a futuro está hacer un recorrido largo, pero no en América: “Buscaría otro recorrido diferente, no como cicloturista, lo mío es una onda deportiva”. Una ruta que le atrae es Rusia-Portugal: “Sé que ya hay lugares muy buenos para pedalear, que se conectan a través de rutas de ciclismo”.

Un incentivo para romper el Récord Guinness fue ver el récord anterior, hecho en 2009 en 125 días: “Vi lo que pedaleaba a diario, y eso lo que yo ya entrenaba”. Con casi cuatro meses en la carretera, la preparación fue fundamental para resistir las largas jornadas de pedaleo, aunque no estuvo exento de problemas: “No tuve nada de lesiones, pero en Alaska y Canadá se me inflamaron los pies, se me pusieron supergordos por el frío. Había momentos en que no podía abrochar las agujetas, era demasiado, apenas y cabían mis pies en las zapatillas. En Colombia estuve con diarrea, tres días así”.

Para quien desee hacer rutas más allá de las fronteras de la ciudad, la recomendación de Carlos es: “Enfocarse mucho en la parte física, y también el equipo: que las llantas resistan el peso que se carga en la bicicleta. Hay que cargar el agua y la comida. De mis primeros errores fue no llevar llantas correctas, se ponchaban. El tipo de cuadro también, que no sea de carbono, que sea de aluminio”.

SABER MÁS

Más que un simple viaje

Un aprendizaje que le dejó esta experiencia, que cambió su vida, es asumir los retos por partes: “A veces vemos un reto tan grande y ni lo tocamos, así nos pasa en la vida. Si me hubiera puesto a pensar en pedalear Alaska y Argentina, no lo hubiera hecho. Pero lo pensé por partes: Alaska en una semana, Canadá en tres… son pequeños retos, así se puede hacer”.

Entre sus planes a futuro está acabar su carrera (ingeniería física) y seguir motivando a las personas con su historia. Sobre su libro, resaltó que “No sólo es para ciclistas, encontrarán de todo: desde procesos personales por los que pasé, que la chica que estaba quedando me dejó, que mis padres se separaron. Habla de cosas personales, trato de inspirar a la gente”.

