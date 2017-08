'Sincretismo', una genialidad de Ismael Vargas: Solalinde

El sacerdote y activista pro derechos humanos defendió la escultura que mezcla a la Virgen de Guadalupe con la diosa Coatlicue

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2017).- Después de la polémica provocada por la escultura “Sincretismo”, del artista Ismael Vargas, el sacerdote y defensor de los derechos humanos, Alejandro Solalinde, visitó la pieza afincada en Calzada del Federalismo y Hospital acompañado del escultor y se defendió el valor de la obra.

“Me he preocupado por estudiarla (a la Virgen de Guadalupe) y venerarla, y ahora que vengo a Guadalajara y me encuentro la genialidad del maestro Ismael, me siento sorprendido. Yo felicito a Ismael por esta obra maestra, y quiero invitar a los jaliscienses y guadalajareños a que se sientan muy orgullosos de esta pieza, porque la quisiéramos tener en todos lados en México”, señaló el sacerdote católico.

Durante una charla informal, también pidió mayor comprensión para una obra que mezcla dos identidades nacionales: la Virgen de Guadalupe y la Coatlicue, madre de todos los dioses del panteón azteca. “Yo sé que aquí hay un clero muy culto, así como hay padres que solamente reciben clientes en las parroquias, también hay sacerdotes que consideran que los feligreses son personas que hay que informar para seguir a Jesús; yo podría decir que nosotros no podemos cumplir el mandato de la Virgen, el de hacer un templo social si no conocemos antes las raíces de nuestra cultura prehispánica, porque no es que una cosa sea la Coatlicue y otra la Virgen de Guadalupe, son diferentes momentos de la epifanía de Dios; no hay dos historias”.

A pregunta expresa de este medio sobre las mantas que aparecieron en la ciudad y que piden retirar la obra de Ismael Vargas, el sacerdote señaló que a él no le extraña: “Yo no me peleo con la feligresía católica, ellos son resultado de una omisión; aquí encontramos un clero que no los ha orientado, que no les ha enseñado nuestras raíces prehispánicas, y por lo que veo no les han dicho tampoco la importancia de Quetzalcóatl y como la Virgen de Guadalupe lo tiene en el vientre, o que la Virgen de Guadalupe es una imagen sincrética”.

SABER MÁS

El sacerdote volverá a la ciudad durante el mes de diciembre para ser parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y llevarse una réplica pequeña de la escultura “Sincretismo”.

“Voy a volver en los primeros días de diciembre, primero Dios, ya hice la promesa con el maestro, porque inmerecidamente me regaló una réplica pequeña de esta gran escultura, me la va a guardar porque yo voy a venir por ella y me va a dar mucho gusto venir otra vez a su estudio, a comer con él y disfrutar de sus obras”.

CULTURA ACLARA PRECIO DE "ÁRBOL ADENTRO"

Obra de Fors no costará cinco millones

La escultura “Árbol Adentro” de José Fors sí costará cuatro millones 500 mil pesos. En sesión del Comité de Adquisiciones, la directora de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara Susana Chávez Brandon indicó que tras gestiones con el artista se logró bajar el precio a esa cantidad pues originalmente estaba valorada en cinco millones 400 mil pesos.

Durante la sesión de Cabildo de ayer, el regidor Alfonso Petersen pidió aclarar el costo de la escultura, pues señaló que el anticipo de 898 mil pesos que se le había entregado a Fors del Fondo de Compensaciones era un recurso adicional a los cuatro millones.

“Con fecha 22 de marzo de 2017 se celebró un contrato entre esa misma sociedad (Desarrollo 64) y mediante el cual la empresa se compromete a pagar a José Alfredo Fors la cantidad de 898 mil 590 como anticipo para la elaboración y montaje de la escultura denominada ‘Árbol Adentro’ o ‘Pensamiento Germinal’, para entregar finalmente al Municipio de Guadalajara, cuyo precio inicial era de cinco millones 440 mil pesos”, explicó Chávez Brandon durante su comparecencia.

“Pero derivado de diversas negociaciones entre el municipio y el proveedor se acordó como precio final de la pieza la cantidad de cuatro millones 541 mil 409 pesos”.

Por otro lado, señaló que el árbol que estará dentro de la escultura será un ejemplar vivo y buscarán que sea del mismo de pino que se encuentra representado en el escudo de la ciudad. Señaló que se encuentran realizando investigaciones con historiadores para conocer la especie.

Durante la sesión también se autorizó, entre otras compras, una adjudicación directa por un monto de dos millones 292 mil pesos, el espectáculo público denominado “Perla” de la compañía Plasticiens Volants, como evento inaugural del Festival Sucede 2017, los días 07 y 08 de octubre en la Minerva. La empresa Echo Comercializadora de Eventos, S.A. de C.V. será la encargada de hacer el espectáculo.