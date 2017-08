Los colores de Madrid llegan a la ciudad

La cantante regresa a la ciudad para presentar un repertorio que abreva de la mejor tradición mexicana

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2017).- La soprano Bárbara Padilla llega a Jalisco para ofrecer un par de conciertos en Zapopan y Tequila. En su paso por la Zona Metropolitana de la capital del Estado, la cantante se presentará junto a la Orquesta de Cámara de Zapopan (bajo la dirección de Allen Vladimir Gómez), en el Centro Cultural Constitución.

Bárbara comentó en entrevista que este concierto se dio gracias a Allen Vladimir Gómez, director titular de la Orquesta de Cámara de Zapopan: “Suena espectacular la orquesta”, afirmó la cantante. A Allen Vladimir lo conoce desde hace muchos años, cuando Bárbara vivía en Guadalajara. Hace 17 años la tapatía dejó el país por cuestiones de salud: se trasladó a Houston para tratarse un cáncer que venció. En Estados Unidos continuó sus estudios musicales gracias a que consiguió una beca. Allí mismo se casó y comenzó a desarrollar su carrera.

El repertorio de la velada incluye a compositores mexicanos reconocidos internacionalmente, como María Grever, Consuelo Velázquez, José Guízar Morfín y Juan Gabriel, con quien cantó durante sus giras en 2015 y 2016. Del repertorio, Padilla comentó que decidieron incluir temas de ópera, pero darle también un perfil de crossover con los compositores mexicanos. Su concierto coincide con el aniversario luctuoso de Juan Gabriel, de quien aprendió: “Fue muy especial para mí, estuvimos en gira durante dos años”.

Desde otro terreno, el Divo de Juárez también encarnó un arquetipo de artista que cruzó fronteras como intérprete y como compositor: “Todo mundo canta sus canciones. Fue algo muy valiente, no se puso límites. Sus canciones las podemos interpretar cantantes de ópera, las cantan los de rancheras, todos… También cruzó barreras generacionales: en sus conciertos se veían niños, adolescentes, mamás, adultos, de la tercera edad”.

Su formación

En particular, Bárbara comenzó con el crossover desde su formación opérística tras participar en America’s Got Talent, concurso de talentos en Estados Unidos en el que ocupó el segundo puesto. La cantante llegó allí por su búsqueda de tocar puertas: “Es una de esas cosas que uno piensa que no nos harán caso, pero me fue muy bien. Me empujó a hacer cross over”. Esta manera de presentar la ópera ha tenido un auge, comentó la cantante, quien ve el fenómeno como una evolución que renueva y hace sobrevivir el legado musical.

Juan Gabriel no es el único músico del que aprendió Bárbara, pues muchos artistas le han servido de inspiración: “Admiró a Plácido Domingo, que también hizo cross over. Pavarotti, José Carreras. Cuando ellos se juntaron fue mágico, hizo que mucha gente se diera cuenta de que le gustaba la ópera. O María Callas, que fue una innovadora, no sólo cantaba el papel: actuaba muy bien”. Otros músicos a quien admira son Edita Gruberova, John Sutherland, Renée Fleming y Fernando de la Mora: “He tenido la oportunidad convertirme en colega y amiga de él. Con Fernando de la Mora estaré en noviembre en Bellas Artes”.



Para la cantante, regresar a Jalisco para cantar es una gran experiencia, particularmente en el Centro Cultural Constitución, que recién conoció. Bárbara Padilla elogió el impulso del ayuntamiento de Zapopan en rescatar y convertir el antiguo “Mercado Bola” en un centro cultural, “La acústica es maravillosa”, agregó: “Me llena de orgullo y de responsabilidad”.

SABER MÁS

Además de la música, Bárbara Padilla da conferencias de educación y motivacionales. Entre sus próximas presentaciones está Los Ángeles, a comienzos de septiembre; para octubre planea regresar a Guadalajara para cantarle a la virgen.

ASISTE

31 de agosto, Centro Cultural Constitución, Bárbara Padilla con la Orquesta de Cámara de Zapopan (dir. Allen Vladimir Gómez), 20:00 horas. Entrada libre.