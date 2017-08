Cultura de Teotihuacán tomará San Francisco

'Teotihuacan: City of Water, City of Fire' abrirá el 30 de septiembre próximo

CIUDAD DE MÉXICO (22/AGO/2017).- La vida cotidiana y social de la antigua ciudad de Teotihuacán, esa gran urbe que a pesar de las múltiples investigaciones que se han realizado en el sitio en los últimos años sigue siendo un misterio, protagonizará una exposición que abrirá sus puertas el próximo 30 de septiembre en el The Fine Arts Museums of San Francisco (FAMSF).

Según el director de la zona arqueológica, Alejandro Sarabia, de los 20 kilómetros que conformaban la Ciudad de los Dioses, hasta ahora solo se han explorado cerca de ocho kilómetros, por lo que todavía queda mucho por conocer de ella. "Falta muchísimo por explorar y podemos verlo con los resultados de las investigaciones, no tenemos el nombre real de Teotihuacán, no tenemos los grupos étnicos, no sabemos la lengua que hablaban, su sistema de escritura, numérica, hay varias investigaciones en proceso, pero aun no se han descifrado", dijo este martes el arqueólogo, durante la presentación de la exposición "Teotihuacan: City of Water, City of Fire" que llegará este 30 de septiembre al museo de San Francisco.

Los resultados de las recientes investigaciones que se han hecho en el sitio se podrán ver en esta muestra conformada por alrededor de 250 objetos que han sido recuperados en las excavaciones del túnel del Templo de la Serpiente Emplumada, así como en las pirámides del Sol y de la Luna.

La muestra, presentada esta mañana en el Museo del Templo Mayor por los curadores del The Fine Arts Museums of San Francisco, también incluirá materiales y piezas halladas en las diversas áreas habitacionales que conformaron esa gran urbe que abarcaba una extensión de 20 kilómetros cuadrados.

De acuerdo con Matthew Robb, curador de la muestra, el guión aborda la importancia del agua y el fuego en esa ciudad, pero sobre todo pone énfasis en los diversos espacios urbanos que existían en la ciudad "para mostrar que estamos hablando de un sistema urbano; es decir, estamos hablando de los espacios ceremoniales, pero también de los espacios cotidianos, tenemos desde los conjuntos más ricos hasta otros más pobres para mostrar la complejidad de los niveles sociales en la ciudad".

Una de los espacios que estará representado, añadió el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, será el antiguo barrio de La Ventilla. De esa área, dijo, se exhibirán vasijas de diversos tipos, así como incensarios.

También se podrán ver fragmentos de pinturas murales procedentes de la colección de FAMSF y de Teotihuacán. Ya en 1986, el recinto estadounidense repatrió una serie de murales como parte de un acuerdo conjunto con el INAH y establecieron un programa de conservación y exhibición colaborativo.

"Teotihuacan: City of Water, City of Fire" abrirá en el The Fine Arts Museums of San Francisco el 30 de septiembre próximo. Se podrá ver hasta el 11 de febrero de 2018. Después, viajará al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), donde se exhibirá del 25 de marzo al 15 de julio de 2018. La muestra también se exhibirá en Tijuana.