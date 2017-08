Atrévete a escudriñar en los cuentos

Pablo Brescia llegará a nuestra ciudad para impartir este curso dentro de la Cátedra Agustín Yáñez; conoce los detalles y qué autores se abordarán

GUADALAJARA, JALISCO (22/AGO/2017).- El escritor de origen argentino Pablo Brescia visitará Guadalajara para impartir el curso Cuentistas maestros clásicos, modernos y posmodernas, en la Secretaría de Cultura de Jalisco, dentro de la Cátedra Agustín Yáñez.

Pablo, profesor de literatura en Estados Unidos, platicó sobre el tema en entrevista: “Combinamos una idea de curso con un poco de taller, para quienes estén interesados en el aspecto creativo… De jueves a sábado se verá a cuentistas clásicos: Edgar Allan Poe y Anton Chejov. Después nos vamos a mover con los hispanoamericanos, Borges y Cortázar. El tercer día vamos a trabajar sobre textos de autoras contemporáneas. Son cuatro escritoras”.

Las autoras son Giovanna Rivero (boliviana), Rita Indiana (dominicana), Mariana Enríquez (argentina) y Cecilia Eudave (tapatía). La idea es leer, revistar la evolución del género a lo largo de su historia, en temas y en su cuestión formal.

Además de la narradora contemporánea, Pablo ha estudiado y presentado a otros escritores de la región, como Juan José Arreola, de quien ha escrito. Del tema, agregó: “Arreola no está en este curso porque ya he ‘arreolado’ mucho en Guadalajara. Parte de mi tesis doctoral fue sobre Arreola, es un escritor de cabecera para mí. Conozco a la familia, me han invitado al Coloquio Arreolino”.

Brescia resaltó el papel que tuvo el escritor zapotlense también en la formación de autores: “Es una de las facetas que menos sacan de él, pero cuando dejó Guadalajara para ir a la Ciudad de México fue un formador de muchísimos escritores. Con su pluma y su tijera, porque era de cortar mucho. Fue un gran formador”. Sobre el centenario de Arreola, a celebrarse, Pablo adelantó: “Espero poder estar allí”.

Formación autodidacta

En cuanto a los talleres, el escritor y profesor comentó: “No tengo una gran experiencia en talleres, ni fui discípulo en particular de nadie dentro de talleres, porque mi formación literaria tiene dos vías: la académica, con lecturas básicas, canónicas, y la literaria, con una cierta formación autodidacta. Influyó el hecho de que me mudará a Estados Unidos muy joven, de 18 años. Vivir en un país donde el español no es la lengua formal, la lengua madre, las posibilidades de taller eran nulas para alguien que escribe en español”.

Sobre el viejo debate de si se puede o no aprender a escribir, dijo: “Yo hago la metáfora del jugador de futbol, se pregunta si el jugador nace o se hace. Yo digo que nace y se hace. Hay unas cualidades innatas, pero que después el deportista necesita perfeccionar ciertas cosas, aprender otras. Me parece que con la escritura es lo mismo. Hay condiciones naturales en aquellos que están inclinados a escribir, pero también en la parte de la lectura. No sé si se pueda aprender a escribir, pero sí se puede aprender a escribir. Y no me refiero a la alfabetización, a leer literatura. Leer como lector interesado, agudo”.

También presentará libro

Además de su visita a Jalisco para el curso, Pablo presentará su más reciente libro de ficción, “La derrota de lo real”. Al escribir en español en Estados Unidos, Pablo resaltó: “Hay pensar cada vez más en Estados Unidos al hablar de literatura latinoamericana. Se habla de literatura mexicana, chilena, argentina: pero muchos de esos autores no viven en sus países. Antes la tendencia era estar en Europa. Ahora hay muchos escritores en Estados Unidos”.

Eso sí, como estudioso de la historia literaria, afirmó: “Literatura en español en Estados Unidos hubo casi desde siempre: los españoles llegaron a las costas de Norteamérica. Hay raíces claras, siguió estando en Estados Unidos, como José Martí. La cuestión principal es el idioma, es menor comparada con lo que se trabaja en una lengua mayor, el inglés”.

ASISTE

Curso y presentación

Cuentistas maestros clásicos, modernos y posmodernas de Pablo Brescia en el Centro Estatal de Fomento a la Lectura (Av. Francisco Javier Mina, núm. 2418). Cupo limitado, inscripciones en el correo literatura.jalisco@gmail.com. Jueves y viernes, 16:00 a 19:00 horas; sábado de 10:00 a las 13:00 horas.

Presentación del libro La derrota de lo real, Edificio Arróniz, Reforma núm. 425, 24 de agosto 20:00 horas, con Cecilia Eudave, Godofredo Olivares y Vanesa García.