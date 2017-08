En las entrañas de la violencia

El escritor Raúl Aníbal Sánchez publica su primera novela, titulada 'Matagatos'

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2017).- El escritor mexicano Raúl Aníbal Sánchez (Chihuahua, 1984) publicó su primera novela, “Matagatos”, en el naciente sello editorial Caballo de Troya. La novela breve nos presenta el clima de ciudades fronterizas, agobiadas por la violencia, condiciones sociales negativas con unos personajes que sobreviven a dichas condiciones, entre ellos Gilberto, alias el “Matagatos”.

Sobre los orígenes de esta novedad editorial, el autor platicó en entrevista: “La escritura de la novela fue un poco graciosa. Estaba en una reunión con unos amigos que también se dedican a escribir. En Estados Unidos hay una cosa llamada ‘National Novel Writing Month’, se supone que se debe escribir una novela en un mes. Hicimos una apuesta a ver quién escribía una novela en un mes… Al final yo terminé haciendo la novela, aunque tardé un año y cacho. Justo terminaba la escritura cuando me escribió Rodrigo Castillo, mi editor en Tierra Adentro. Me preguntó si tenía algún proyecto. Le mandé un adelanto y meses después me llamó y contó sobre el proyecto de Caballo de Troya”.

Caballo de Troya es una iniciativa de Random House, con más de diez años de experiencia en España: se trata de invitar a editores para que lancen nuevas voces en la narrativa. De ello, Raúl Aníbal agregó: “Cada año se cambiará el editor, de alguna manera así se tiene una gran variedad estética, de estilos, y se está escarbando con nuevos talentos en la literatura”.

El origen del “Matagatos”

Respecto a Gilberto, el protagonista, Sánchez agregó: “Es una novela que empezó como una apuesta, pero ya tenía en la cabeza la idea del personaje del ‘Matagatos’. Está basado en un personaje real. Me sorprendía que siendo un psicópata de libro de texto nadie hubiera hecho nada”.

“Matagatos” también ofrece una mirada crítica a la realidad social, de lo cual su autor dijo: “Es una novela escrita con mucha entraña, aunque mantengo el lenguaje. Empezaron a salir todas esas cosas: el problema de la violencia contra las mujeres, contra los homosexuales, xenofobia, las decisiones del Gobierno mexicano de los años noventa para acá. Son cosas que regresaron después a destruirnos con la famosa guerra contra el narco. Al personaje lo entrenan para combatir en la insurgencia zapatista en los años noventa, pero esos grupos entrenados se convirtieron en los Zetas, responsables de la violencia que se perpetró en el país desde el 2008, 2006. En los años noventa en Chihuahua se dio la alternancia, que no curó nada de los males. Y el TLC, que llenó de fábricas la frontera. Chihuahua era el Estado con más desempleo en el país, el plan del Gobierno era que los jóvenes trabajaran en las fábricas, pero esos trabajos se convirtieron en trabajos rotativos, con prestaciones mínimas. Con el fenómeno de las maquiladoras se dio también las muertas de Juárez. Se dieron muchas cosas, mientras más escribía y ahondaba en la época me daba cuenta de la gran cantidad de males que se habían sembrado. Sí está la intención de señalar los problemas”.

SABER MÁS

Raúl Aníbal Sánchez publicó previamente “Luna de día”, “La comida está en el congelador” y “El genio de la familia”.