Un punk llega al Ex Convento

Con la exposición 'La belleza está en todo, devorados por la nada', el artista 'Feng' Villalpando rompe las fronteras entre el arte urbano y el de museos

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2017).- Las calles y los museos son escenarios ideales para el arte, y Jesús Villalpando, también conocido como “Feng”, lo sabe. Con la exposición “La belleza está en todo, devorados por la nada” en el Ex Convento del Carmen, donde une ambos espacios: y muestra una panorámica de lo que ha sido su trabajo.

En entrevista, “Feng” cuenta sobre por qué aceptó exhibir en este espacio oficial, pues se le ha conocido por ser un artista contestatario: desea ofrecer a los transeúntes del Centro de la ciudad “algo interesante que ver en un museo”.

“Sí creo que es necesario tratar de presentar exhibiciones. Últimamente he visto exposiciones muy raras en los espacios públicos, hay una cierta sensación de lo que se presenta en los museos se tiene que llamar a la grilla o a los hijos de papi; pero para mí este es un proyecto súper importante, yo creo que es el más importante de mi vida, porque es un lugar donde siempre quise exponer. Me gusta estar en las calles y hacer otro tipos de cosas, pero siempre he participado en los concursos, porque ésta es una de mis formas de protestar, de decir aquí estamos y me gusta ser parte de este tipo de cosas”.

La importancia del recinto radica también en su formación como artista, pues en este sitio tomó la inspiración para sus obras de artistas exponentes como Enrique Oros, Víctor Hugo Pérez y Germán Larios: “Son artistas que a mí me inspiran y me gustaría volver a ver exhibiciones aquí que me inspirarán y no ver exhibiciones de fotos de vacaciones de niños ricos. Para mí es una labor importante el tratar de hacer mi mayor esfuerzo por el lugar, porque lo más importante en el arte o su función primordial es inspirar, y yo no pintaría si no me inspiraría de ciertas cosas, de cierta música, de cierta pintura, y quiero tratar de hacer lo mismo. Hace años vi cosas que me inspiraron aquí”.

Las obras expuestas

Alrededor de un 60% de las piezas expuestas fueron hechas especialmente para esta exhibición, pues el autor sabía de ella desde hace un año. Mientras que el resto son selecciones que pretenden mostrar la trayectoria del artista, aunque pese a que ésta fue la idea original, la transición expuesta no es precisa.

“No es totalmente exacta, porque pude localizar una pieza de 2010 pero como tuve una vida muy extraña, hay piezas que no puedo localizar, pintaba en soportes que no sé dónde están. De cualquier forma, creo que hay una buena selección. Unas son nuevas, otras son una selección de mis coleccionistas porque también es parte importante darle su lugar a ellos y que se sientan atraídos por un museo y por algo más social”.

SABER MÁS

La curaduría estuvo a cargo de Miguel Ángel Cisneros, quien también es un artista visual. “La belleza está en todo, devorados por la nada” está dividida por las salas. En la primera se encuentran “los primeros trabajos de Jesús; después su trabajo con serigrafía, y una pequeña instalación donde esta un video; otra es como su estudio, donde él convive con la pintura, las paredes a rayas, cuadros amontonados. Sigue una parte de colaboraciones, es una manera de trabajar de Jesús, como una estrategia de producción, hay una especie de diálogo entre los artistas. La última sala tiene piezas recientes, de 2017”, explica Cisneros.

ASISTE

“La belleza está en todo, devorados por la nada” se inaugura el 24 de agosto a las 20:00 horas en el Ex Convento del Carmen, donde estará hasta el 24 de septiembre, con los horarios normales del recinto.