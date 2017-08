El cine y la literatura homenajean a García Márquez

El escritor presenta su nuevo libro: 'El billar de los suizos. Memorias atendidas', editado por el sello Cal y Arena

GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2017).- Guillermo Fadanelli (Ciudad de México) a quien se deben los ensayos “En busca de un lugar habitable” (2006), “Elogio de la vagancia” (2008), “Insolencia. Literatura y mundo” (2012), y “El idealista y el perro” (2013), promueve su nuevo libro “El billar de los suizos. Memorias atendidas”.

“Lo poco que me es posible prometer aquí es que si mis crónicas se leen con buen ánimo y sin mala leche entonces el viaje será compartido y nadie se arrepentirá. ‘La gente no es mala si tiene espacio donde moverse’, se escucha decir a cierto personaje en ‘Hotel Savoy’, la novela de Joseph Roth”, señala Fadanelli.

Reflexivo e inteligente, el autor de esta nueva entrega agrega sin el temor a equivocarse: “Yo añadiría que el espacio en donde uno puede moverse se relaciona todavía más con la libertad, la curiosidad y la imaginación que con el espacio mismo, pues en el espacio lo extraño es mera continuación de lo conocido”.

De lo contrario, advierte en seguida el autor del libro de aforismos “Dios siempre se equivoca” (2004) y de la crónica “Plegarias de un inquilino” (2006), “lo más conveniente habría sido, en mi caso, realizar un viaje de 40 días alrededor de mi habitación y no exponer a los otros al mal rato de mi presencia y compañía”.

Fadanelli subraya que aunque en general fue un viajero solitario, no grato y modesto, llegó a urdir amistades que hicieron de su vagancia algo memorable o, al menos, un suceso digno de recuerdo. “Es posible que muchas de ellas no me guarden en su memoria, ya que ejercí con mucho cuidado la sana acción de pasar inadvertido”.

Eso, advierte enseguida, “hasta donde mi temperamento lo permitió, más a todas estas personas, intensas y ocasionales, dedico este libro de crónicas”. Narraciones con la misma calidad de sus cuentos “El día que la vea la voy a matar” (1992), “Terlenka” (1995), “Más alemán que Hitler” (2001) y “Compraré un rifle” (2003).

De Guillermo Fadanelli son también las novelas “La otra cara de Rock Hudson” (1997), “¿Te veré en el desayuno?” (1999), “Clarisa ya tiene un muerto” (2000), “Lodo” (2002), “Educar a los topos” (2006) “Malacara” (2007), “Hotel DF” (2010), “Mis mujeres muertas” (2012) y “El hombre nacido en Danzig” (2014), todas ellas de gran éxito.

