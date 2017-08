Un reflejo de las calles de México

El fotógrafo tapatío José Hernández Claire presenta 20 imágenes inéditas suyas

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- Exponer ante los ojos tapatíos lo maravilloso que se puede encontrar en una calle cualquiera, es lo que pretende “Con los pies en la tierra”, exposición fotográfica de José Hernández Claire y su maestro de hace casi medio siglo, Philip Perkis.

El fotógrafo tapatío presenta 20 imágenes inéditas suyas, en las cuales pretende transmitir “literalmente lo que sucede en este gran teatro del mundo que es la calle”, comentó en entrevista con este medio. A ellas, se le suman 20 imágenes más dadas por Perkis, que próximamente formarán parte de un libro suyo sobre México, titulado posiblemente con el mismo nombre que la exposición, y que dio pie a ésta misma.

“Él está actualmente trabajando en un libro que se lanzará en Corea, algunas de sus fotos estarán en ese libro. Hablando de ese libro, me mandó las fotos. Y pensé que yo también tenía muchas fotos que he hecho de calles, por lo que se me ocurrió hacer una exposición conjunta. De esta manera se dio, a partir de los negativos de sus fotos, se escanearon, aquí se imprimieron gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura”.

Hernandez-Claire tuvo la libertad de seleccionar las fotos para la exposición, y para hacerlo, se basó en las líneas temáticas y el diálogo que se podría crear unas fotos con otras. Esta actividad, como el resultado, es un honor para él, pues Perkis formó parte de su enamoramiento con lo que hoy es su profesión.

“Philip Perkis fue mi primer maestro de trabajo en el año 1978 en Nueva York. Él daba clases en el instituto Pratt, yo tuve la oportunidad de ir becado para hacer unos estudios de maestría. Lo primero que hice fue comprar una cámara réflex, pues nunca había tenido una cámara profesional. No sabía cómo utilizarla por lo que me metí a un curso para aprender a tomar fotos, y así fue, tomé fotos, revelé, me pareció mágico el proceso y me enamoré de la cámara y del potencial que tenía. Ahí fue un parteaguas. Estuve estudiando la maestría que estaba cursando, me quedé cinco años porque me ofrecieron trabajo ahí. Tuve la oportunidad de conocer a fotógrafos muy importantes en esa ciudad, Don Manuel Álvarez Bravo… entre otros más. Para mí, la escuela misma era la ciudad”.

Las imágenes expuestas

Maestro y alumno continuaron en comunicación más allá de llamadas telefónicas, realizaron rutas juntos para fotografiar, por lo que, en la exposición, hay fotografías que hicieron estando juntos: “Él ha venido a México. Aquí hay fotos en algunas de las rutas que hicimos para tomar fotografías, otras no, otras él sólo en Veracruz, Ciudad Juárez, Michoacán, Durango… Casi 40 años después, y ahora tengo una exposición con mi maestro, en este hermoso recinto”.

Así, las 40 imágenes que se encuentran en la exposición retratan calles de diferentes partes del país, desde Oaxaca y Michoacán, hasta las cercanías de Guadalajara y las mismas calles es ésta. Todas ellas están en negativo de 35mm, varían entre digitales y análogas, aunque predominan las primeras; con un formato directo, expone encuentros en la calle, y algunas pocas de campo.

ASISTE

“Con los pies en la tierra” se inaugura el 17 de agosto a las 19.30 en el Palacio de Gobierno, donde permanecerá expuesta hasta el 21 de septiembre.