Las pasiones se desbordan en el teatro

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- Este viernes 18 de agosto a las 20:00 horas, es el estreno de la puesta en escena “Vooyeur 2.0” en el Teatro Experimental —en el núcleo del parque Agua Azul— La producción corre a cargo de Perspectiva Escénica, cuya dirección artística es de Javier Rodríguez , la escénica de Miguel Vázquez y la dramaturgia es de Patricia Jordá. En el elenco participan Gerko, Denisse Corona, Avraham González y Erandi Rojas.

El montaje es una comedia erótica, diseñada estrictamente para adultos. Los cuatro actores desarrollan varias situaciones donde las parejas o tríos, se enfrentan al placer en estado puro, pero también al amor, al deseo y a la pasión. Hay elementos escenográficos básicos, como una cama, una mesa, unas sillas, además de que la clave se centra en la iluminación.

Los personajes son guiados por Lilith, quien nació del mismo barro que el primer y único hombre de la creación, ella llegó para saciar los deseos de Adán, pero fue expulsada del Paraíso, así que Eva tomó su lugar. Y entonces, Lilith, quien ha descubierto el infierno y el sexo, invita al espectador a recorrer sus experiencias. El público tendrá el papel estelar en el montaje, el de voyerista.

“Más que hablar del voyerismo, yo creo que los personajes hablan de su encuentro con el placer. Cómo es que ellos abordan los placeres de la vida, como la sexualidad”, comparte Denisse. Mientras que Avraham destaca que lo que a él le llamó la atención para colaborar en este proyecto, fue que Perspectiva Escénica estuviera a cargo.

“Es una casa productora bastante creativa aquí en Guadalajara que está haciendo cosas muy chidas, y también trabajar con Miguel Vázquez, quien ganó a mejor dirección en la Muestra de Teatro. Ya leyendo el texto me gustó mucho la forma en la que la autora aborda estos personajes desde su sexualidad, son personajes variopintos, desde matrimonios, sexoservidores, jóvenes que están en una fiesta. Todos son retratados de una manera sencilla, relajada y cotidiana”.

¿Qué tan voyeristas son los actores?

Gerko asegura que los actores son voyeristas todo el tiempo, “quien diga que no, no es actor. Nosotros siempre estamos husmeando, nos interesan las cosas más extrañas que pueda hacer el ser humano”. Mientras que Denisse explica que en realidad toda la sociedad es voyerista. “Sino explícame qué es Instagram y qué es Facebook, todos deseamos husmear en las vidas de los otros, por varias razones, una de ellas, pudiera ser porque no encontramos la motivación en nuestras vidas y al observar, podemos emocionarnos con la vida ajena”.

ASISTE

“Vooyeur 2.0”, en el Teatro Experimental del 19 de agosto al 10 de septiembre. Viernes y sábados a las 20:00 horas y domingos a las 18:00. Boletos, 180 pesos general y 150 estudiantes, maestros y tercera edad con credencial vigente.