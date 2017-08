Por reglas del INAH, obra de Fors no se instalará en zona de los Dos Templos

Afectaría la perspectiva de la zona, considerada patrimonio arquitectónico

GUADALAJARA, JALISCO (07/AGO/2017).- La polémica escultura de José Fors, que oficialmente lleva el nombre de “Árbol adentro”, aún no tiene un lugar definido para ubicarla. A pesar de que se mostró una imagen de ella en el jardín del templo de Aranzazú. El motivo para no dejarla en el espacio de los Dos Templos se debe a que la zona es considerada patrimonial por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Una primera propuesta fue ponerla en Aranzazú, así trascendió en medios; nosotros no podemos ponerla ni en el jardín de Aranzazú ni en el de San Francisco porque es zona patrimonial y tiene que estar aprobada por el INAH, la escultura de José Fors no va a estar en lo que es la plaza de Aranzazú ni en la de San Francisco. Estamos en las negociaciones para ver dónde la vamos a colocar. Es totalmente falso que vaya a quedar en un lugar patrimonial. Lo que salió en los medios era porque legalmente se tenía que poner en un lugar por el tema administrativo, es totalmente falso que vaya a quedar en un lugar patrimonial; además es una pieza que donde se coloque ya no se podrá mover, eso implica ver si la podemos colocar en alguna parte que ya esté terminada (del paseo Alcalde), eso es cuestión de verlo con la SIOP y con el INAH”, señaló Adrián Guerrero, jefe de área de Proyectos del Espacio Público del Ayuntamiento de Guadalajara.

La imagen que se viralizó es apenas el proyecto que se presentó ante el cabildo para poder tener el presupuesto; sin embargo, eso no significa que ese sea su destino final. “Ciertamente hay incongruencias administrativas en el municipio, porque para subir la requisición tienes que decir un lugar, pero que (la imagen) esté ahí no quiere decir que esté firmado con sangre”, agregó Susana Chávez, directora de Cultura del Ayuntamiento tapatío.