Diez retratos de la injusticia

El artista Ramadam Karim expone la obra gráfica que acompaña al libro 'Niños a la carta', de María Antonieta Flores Astorga

GUADALAJARA, JALISCO (05/AGO/2017).- Como parte del libro “Niños a la carta”, de la periodista María Antonieta Flores Astorga, se presentó la muestra gráfica del mismo nombre, del artista Ramadam Karim. La exposición reúne las 10 ilustraciones que son parte del libro y que muestran la injusticia contra los más débiles en nuestra sociedad: mujeres y niños.



“Ese fue el motivo por el que decidí participar en el libro, me gustó mucho que trata algo tan importante y que no todas las personas se animan a hablar de ello; tampoco tenemos el conocimiento y por eso es muy importante lo que la autora Antonieta Flores hace todo, recauda la información, busca los datos y a las personas y hace la denuncia, eso se me hace muy valiente de su parte. También a Óscar Trejo, que es quien hace la redacción, hacen un gran trabajo juntos; entonces cuando me invitaron a participar no me la pensé, claro que me gustó participar”, cuenta en entrevista con este medio Ramadam Karim, quien también se une a la causa social al donar parte de las ganancias a asociaciones civiles provenientes de la venta de su obra.

Las ilustraciones para este proyecto se encuentran sin adornos, sólo trazos en carboncillo y el talento de Karim para retratar las historias del libro. “Nunca había trabajado con carboncillo, entonces al pensar en la forma de hacer las ilustraciones, por el tema que medio obscuro y sobrio, pensé que era adecuado hacerlas en blanco y negro, por eso elegí el carboncillo, que es una técnica que abreva hasta de los mismos huesos calcinados para hacer carbón, por eso sentí que era la técnica adecuada para hacer las ilustraciones”.

Los dibujos surgieron a la par de la lectura inicial del libro, no hubo necesidad de repensar mucho el trabajo, pues para el artista surgieron sin problemas, como agua brotando de un manantial. “Leí el libro y prácticamente se me venían las imágenes a la cabeza; iba apuntando símbolos, armando las composiciones; casi todas las ilustraciones tienen el nombre del capítulo que abre o que cierra, entonces tiene una secuencia que al irlo leyendo va hilado con lo que vas leyendo”.

ASISTE

“Niños a la carta”, exposición de Ramadam Karim, de 09:00 a 17:00 horas, Avenida Inglaterra 67, San Juan de Ocotán. Entrada libre.

SABER MÁS

Proyectos con causa

El proyecto es parte la rama altruista que tiene la Fundación Black Coffe y que apoya proyectos sociales. En este caso, la exposición estará durante un mes en la sede de la fundación, y parte de la venta de las obras irá instituciones de beneficencia enfocadas en los niños y niñas de México.