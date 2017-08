Disertar con el arte

El libro 'El Control. ¿Por qué no me ama?', de Montserrat Moragrega, es el inicio de una trilogía sobre las relaciones de control

GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2017).- Las relaciones de control son bastante comunes en México debido a cuestiones culturales, la costumbre normaliza situaciones basadas en dos tipos de personalidades: la co-dependiente y la controladora. No es una cuestión de género, pues tanto hombres como mujeres pueden fungir ambos roles. Sin embargo, es un panorama poco explorado en el país, por lo que Montserrat Moragrega ofrece información completa sobre esta temática en su libro “El Control. ¿Por qué no me ama?”

El libro brinda al lector las herramientas necesarias para saber qué es una relación de control y si se encuentra en una de ellas. Además, a través de la lectura, se conocerán algunas maneras de enfrentar una situación así para continuar con una vida más plena.

En entrevista, la escritora nos cuenta más acerca de este panorama y la importancia de tener esta información, pues la ignorancia lleva a las personas a continuar en una relación que no las hace felices: “Se percibe el dolor, la angustia, la gastritis, todo lo que produce porque empieza con cosas psicológicas como ansiedad, insomnios pero luego se va a cosas físicas. Sienten los síntomas mas no saben a qué atribuírselo”.

Después de conocer, y si es el caso, aceptar que se está en una situación de control, el siguiente paso es buscar ayuda. La finalidad principal del libro es acompañar a la persona que está en una situación así, además de ofrecer información en un panorama carente de ésta: “Yo lo que quisiera, en primer lugar que sientan que no están solos, que sepan que hay otras personas que sufren el mismo dolor, la misma soledad y la misma desconexión con ellos mismos. Con un corazón que toque, que entienda que no está solo, es para mí suficiente”.

¿Qué hacer en una relación controladora?

La autora nos adentra un poco en la resolución de la problemática controladora, algunos de sus consejos son: “Yo antes que nada recomiendo un buen terapeuta, aunque hay pocos que sepan lo suficiente sobre el control y la co-dependencia, también esto me inspiró muchísimo a escribir el libro, en otros países hay muchísimas lecturas acerca de esto. Los terapeutas que estén capacitados para diagnosticar si el problema de la relación es que es una de control, y que la persona se dé cuenta, y que busquen ayuda. Hay mucha ayuda, casi todos dependen de los programas de 12 pasos. De los alcohólicos anónimos se han desencadenado muchísimos, como co-dependientes anónimos... Un programa de estos. La personalidad del controlador suele ser similar a la de los adictos, y la co-dependiente tiende ser parecido a las parejas de ellos”.

Los inicios del libro

Moragrega disfruta del aprendizaje continuo, con sus múltiples diplomados y maestrías demuestra una sed de conocimiento insaciable. Ahora comparte algunos de sus saberes adquiridos durante años de estudios, ya que los descubrimientos que hacía conforme investigaba, despertó en ella las ganas de escribir un libro sobre un tema en particular.

“A mí me gusta muchísimo estudiar. Tengo diplomados en victimología, criminología, diplomado en adicciones, otra maestría en educación relacionada con la neurociencia. Me llama muchísimo la atención cómo ciertas personas controlan poniéndose por encima de otros, mientras que otros se dejan controlar poniéndose abajo. El de abajo entrega el poder, y el de abajo lo toma. Como dicen, el valiente existe hasta que el cobarde quiere. Sin embargo, lo peor es que el cobarde no se da cuenta, él realmente siente que es víctima y siente que no puede cambiar ese lugar donde está parado”.

SABER MÁS

Una trilogía

“El control” es el primer libro de una trilogía, el siguiente abordará la temática del abuso, y el último, la co-dependencia.