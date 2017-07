José Isaías presentará libro sobre cartomancia

Con el texto las personas van a tener una herramienta para poder interpretar la baraja

GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2017).- El esoterísta tapatío José Isaías quien radica en Las Vegas, Estados Unidos, estuvo de visita en Guadalajara para avisar que en octubre próximo estará publicando un libro sobre cartomancia, tanto para las personas que deseen iniciarse en este ámbito, así como para los que ya tiene experiencia haciéndolo. El texto será de 100 a 150 páginas con un lenguaje coloquial y se publicará de manera independiente en plataformas digitales y de manera física.

"Tentativamente lo estaremos llamando 'El enigmático mundo de la cartomancia o de la baraja española'. Es un libro donde las personas van a tener una herramienta para poder interpretar la baraja. En el último episodio vienen recetas y mantras para poder desarrollar el don de la videncia, ver más allá de lo que las cartas te dicen y también para las personas que ya tienen el don. Todo el mundo lo va a entender, porque luego tú compras un libro de cartomancia y tiene mucha información, pero cuando terminas de leerlo no sabes de lo que se trató".

A José Isaías el libro le tomó seis años porque durante el proceso le fue agregando conocimiento nuevo que iba adquiriendo al paso de los años. "Por ejemplo, interpretar la baraja española a la distancia, que puedas atender al consultante cuando él esté en otro Estado o en otro país".

El esoterísta, quien además es médico cirujano y partero con maestría en medicina laboral por la Universidad de Guadalajara, quiere dejar claro que el universo científico si van con el esoterismo y para muestra está él, quien tiene ambos conocimientos. En Estados Unidos trabaja en el casino MGM donde está el show de David Copperfield.

Asegura que durante estos años que se ha dedicado al esoterismo ha tenido la satisfacción de ayudar a mucha gente, con predicciones de embarazos o encaminar a quienes desconocían el rumbo de sus vidas, pero también hay experiencias malas, "los charlatanes que tratan de hundirte y hacerte daño, ellos cobran 200 dólares por consulta, yo cobro 50 y por eso intentan hundirme".

Sobre los que creen y no en el esoterismo, señala, "la aceptación no me interesa, la gente que cree bienvenida y la que no, mi afán no es cambiar su mentalidad". En tanto, sobre cómo lidiar con las energías de sus consultantes, explica, "no te puedes enganchar con la energía de nadie porque luego el fregado eres tú, te tienes que proteger y después interpretarles las cartas, darles una noción de lo que hay, pero ellos tienen la última palabra para decidir". Encuentra al especialista en Facebook como José Isaías Esoterísta

