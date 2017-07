Los mensajes en origami de José Fors

El artista de origen cubano se suma a la celebración del centenario de EL INFORMADOR con una pieza que retoma la primera portada del diario

GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2017).- Las esculturas de “Figurando 100”, uno de los eventos que festejan el centenario de EL INFORMADOR, han sido ya intervenidas por artistas de diferentes edades y trayectorias, entre quienes se encuentra José Fors.

El artista intervino la figura que simula ser una paloma de origami, ubicada en Pablo Neruda y Montevideo, seleccionó dicha escultura por dos motivos que cuenta en entrevista: “Escogí la paloma porque primero me pareció que es la que más puede ir con EL INFORMADOR, pues está la relación de la paloma mensajera, la que lleva la información, y aparte, dentro de las figuras de origami también es la que más me gusta. A mí todas estas esculturas que hay de origami como más me gustan son blancas, por lo que yo lo que quise es darle el carácter de papel, que cuando lo vieran pensarán en papel, como es el origami, y no en metal, como lo parecen cuando están pintadas de otros colores”.

Su intervención se basó en el uso del primer periódico publicado de este medio, con la finalidad de conmemorarlo: “Siento que sí dio resultado, se siente frágil, el periódico viejito, y sí parece una figura de papel de origami. Al periódico le di un tratamiento de cómic para que quedará más puntuado y más gráfico y darle el tonito medio beige”.

Además de sentirse satisfecho con el resultado, la dinámica le pareció divertida, y es su primera pieza realizada de esta manera: “Ahora estoy tan ocupado que si hubiera sido asunto de venir a pintar una figura realista sobre esto no hubiera podido. En realidad esta es mi primera pieza conceptual, donde no metí las manos más que en la computadora”.

Por otro lado, ya ha realizado algunas obras donde colabora con otros artistas: “He hecho cosas a la limón con algunos artistas, donde pintan encima de tus cosas y estoy acostumbrado a que destruyan lo que yo hago… No, es broma, siempre es muy divertido hacer cosas con otros artistas, intervenir en otras obras así como que intervengan en las propias, sales de la chamba de diario, y pues tienes que comulgar con lo que ya está hecho. Adaptar a eso. Es un acto de humildad para alguien que siempre hace lo que quiere, al tratar de trabajar encima o con otros artistas sí tienes que trabajar con lo que ya está, y ver qué te está diciendo lo que ya está ahí, y trabajarlo sin tratar de ganarle”.

Waldo Saavedra

El pintor cubano se suma con otra pieza al aniversario de EL INFORMADOR. Es el responsable de intervenir el barquito de metal. Con un estilo arriesgado, el trabajo de Saavedra está próximo a verse en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Con esta pieza el artista muestra su compromiso con el arte y la información, pues también forma parte de la exposición “Equinos 100”, que se inaugura el 3 de agosto en el Instituto Cultural Cabañas.

Juan Zufiaur

De caracter simple pero lleno de simbolismo, la pieza que intervinó el artista Juan Zufiaur es el perro chihuahua. El pintor vasco ya antes ha realizado obra en la ciudad, pues fue el impulsor del Taller Experimental Expiatorio, donde diferentes disciplinas y creativos se unieron para experimentar con el arte.