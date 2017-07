Salvador Novo mantiene vigente su legado como dramaturgo

'La lectura es una forma de arte y toda persona puede ser artista': Edwin Louis Cole

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUL/2017).- Actualmente vivimos en una sociedad en la que toda la información ya no solo la encontramos en los libros sino también en la web, se ha perdido esa emoción de tomar un libro y vivir un sinfín de aventuras, es hora de volver a los viejos hábitos y desempolvar esos libros que tenemos abandonados en el librero para encontrarnos con un mundo lleno de historias repletas de magia y conocimiento.

Hay para todos los gustos, desde libros de ciencia hasta de temáticas juveniles, así que no hay escusas para no leer un libro, sino sabes cómo empezar con este maravilloso hábito te invito a ir a una librería y ver la gran variedad de libros junto con sus géneros, tomar el que más te guste o llame tu atención, ya que lo importante aquí es que el género sea de tu interés, para así cuando lo termines puedas buscar títulos similares.

Si te gusta experimentar tienes un sinfín de mundos por descubrir, así que no te conformes con un solo género tienes muchos de donde elegir. Acepta el reto de leer un libro para que descubras lo maravilloso de este hábito y así puedas compartir con amigos y familiares lo fantástico que es. Recuerda, no hay nada más divertido que cada que lees un libro vives una historia única y diferente, desarrollando la parte creativa e imaginativa de nuestro cerebro que nos ayuda a crear un sinfín de ideas, entonces atrévete a tomar un libro y adéntrate en cada una de sus páginas.

Ana Paola Alcázar Casillas

ECOS DEL DEBATE

“El hábito de la lectura incide en el desarrollo de la sociedad”

“La lectura es un hábito que debemos hacer parte de nuestras vidas, la buena lectura incentiva el pensamiento crítico de todo aquel que lee, generando conocimientos nuevos, generando ideas sólidas y trascendentes en beneficio de la persona misma y aportando también al desarrollo de la sociedad en cada uno de sus aspectos; es importante promoverla desde la infancia pues progresivamente despertará el interés de los lectores que se descubrirán a sí mismos cuando se sumerjan en el mundo infinito que esta representa”.

Rodolfo Reyes Leyva, colaborador Mar Adentro

“Para mí, el leer habla de quién eres y cómo piensas. Para ello es importante convertirlo en un hábito, ya que cultiva tu persona en cualquier ámbito en el que te desenvuelvas en una sociedad. Lamentablemente la sociedad mexicana suele verse reflejada en la mediocridad, debido a la falta de ganas de salir de su área de confort. Sin embargo existen eventos como La Feria Internacional del Libro (FIL) que incentiva cada año a encontrar esa pasión por la lectura”.

David Alejandro Juárez Ramírez, colaborador Mar Adentro

Una generación que necesita leerse a sí misma

Cuando hablamos de un autor de libros, cualquiera piensa que es una persona dedicada por completo a la literatura desde el inicio de sus días, un hijo de padres entregados a este arte o con impulsos hacia ella desde temprana edad. Este no es el caso de Arnoldo Galvez, periodista y escritor guatemalteco quien platica su experiencia en este mundo de letras y caminos infinitos.

Arnoldo viene de los comunes barrios de Guatemala, una ciudad que vive en la memoria perdida de muchos latinos, comenzó su camino en la literatura hasta el final de su adolescencia, más por instrucción que por convicción, cosa que cambió poco a poco cuando nació en él la necesidad de imitar todas las sensaciones que los libros dejaban en él.

“Leo mucha poesía y ensayo, exigen un rigor y una manera de ser que no se parecen a mí, no son lo que busco, me interesa la novela fundamentalmente, por su cualidad de recibirlo todo, de hacerlo todo, no tiene límites; es un espacio de libertad absoluta, donde puede entrar tanto el periodismo, la filosofía, la historia, las ciencias, la anécdota personal etc. Me siento libre escribiendo novela”.

Pero a los autores literarios no los impulsa únicamente las letras, Arnoldo confiesa que una gran motivación para él ha sido el cine, y como acercamiento hacia el exterior de su país fue la película Amores Perros del guionista mexicano Guillermo Arriaga, donde encontró una similitud de su día día con lo que se vive en la ciudad de México, y claro, la estructura en que es contada la historia le mostró una variedad distinta de lo que podría lograr él como escritor.

“Hasta ese momento yo no sabía que en los barrios que yo conocía de Guatemala, había una estética también, y que eso se podía contar”.

Como escritor joven, confiesa que para él la vida de sus procesos creativos es tan común como la de cualquier otra persona, no lleva magia ni patadas de inspiración, es un ciudadano más, un peatón que va encontrando paso a paso sus historias, las arma en su cabeza y después las plasma cuando cree que esas se encuentran listas.

“Es una paradoja enorme, porque cuando empiezas a escribir, resulta siendo una cosa completamente distinta a eso que pensabas completamente armado en tu cabeza”.

Hablar de una generación relativamente nueva como la que él representa, es una tarea complicada cuando se trata de la lectura, porque los jóvenes en sí no se leen los unos a los otros, y caen en un estancamiento literario con pocos autores que conocen a primera vista, por ello el encuentro entre latinos con nuevas propuestas no solo trae una oportunidad para autores como Arnoldo, si no que vienen detrás de ellos otros nombres que los impulsaron a comenzar su camino, que crearon en ellos ese amor a la literatura para compartir con los demás.



Por ello se anima al ver y compartir en México sus experiencias y conocer lo que otros como él, hacen para mantener la industria de las letras.

“Creo que el conocimiento en general, la renuncia individual y social pero principalmente voluntaria a la ignorancia, abrazar el conocimiento es algo que sí tiene que ver en el desarrollo de la sociedad. Nuestros países tienen niveles de educación muy baja, creo que eso incide positivamente en el desarrollo, no se puede explicar una sociedad si las elites no han apostado de manera integral por la educación, pero ese es un asunto que va más allá de la literatura”.

Autores como Galvez están completamente de acuerdo con el apoyo a las campañas de lectura que incitan a los jóvenes, argumenta que un gobierno inteligente debe insistir en ellas pues son el alimento que se da a los jóvenes, un verdadero legado del que ellos pueden sacar un fruto.

Mensaje a los jóvenes “Súmate Mar Adentro”

Quemen las naves en que siempre han viajado, es bueno hacer lo que sentimos con más intensidad, caminar por mucho que parezca difícil, aunque parezca en contra de lo que estamos acostumbrados o lleno de obstáculos, vale la pena hacer todo eso.

PERFIL

Arnoldo Galvez

Escritor guatemalteco, ganador en el año 2009 del Premio Centroamericano Mario Monteforte Toledo de Novela por su libro Los Jueces (Sandoval, 2012).

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Para Leer en Libertad A.C.

Para Leer en Libertad A.C es un proyecto cultural de fomento a la lectura y de divulgación de la historia de México, el cual nació en enero del 2010, está conformado, en su núcleo central por: Paloma Saiz Tejero, Beatriz Sánchez, Eduardo Castillo, Alejandro Camarena, Belarmino Fernández, Santiago I. Flores, Alicia Rodríguez, Marina Taibo, Jose Ramón Calvo, Salvador Vázquez, Daniela Campero y Paco Ignacio Taibo II, así como un grupo de promotores de lectura, cultura, historiadores y escritores que coinciden en la imperiosa necesidad de colaborar en el proceso de hacer del pueblo de México un pueblo lector y que éste se acerque a su historia de manera diferente a la tradicional y se apropie de ella.

A través de sus distintos programas Tianguis de Libros, Bibliotecas Comunitarias. Proyecto Editorial, Remate de Libros, Conferencias y actividades artísticas, Ferias de Libros, Feria del libro alternativa, Lecturas en comedores comunitarios y públicos, Abuelas lectoras, Lee mientras viajas, Para Leer en el Parque, Leer de boleto en el metro, Al servicio de la palabra y, Fundación Rosa Luxemburgo, esta asociación considera indispensable incorporar a una gran cantidad de ciudadanos a un programa revolucionario de fomento a la lectura. Sin duda, organizaciones como Para Leer en Libertad, son un gran ejemplo de cómo una sociedad puede desarrollarse a través del hábito de la lectura.

10 NOTAS POSITIVAS

1. Tres estudiantes de preparatoria del Tec de Monterrey obtuvieron el tercer lugar en la Olimpiada Internacional de Robótica.

2. México se afianza como uno de los principales productores de cacao.

3. Premian a estudiantes de la UNAM por investigaciones sobresalientes en microbiología.

4. La UNESCO reconocerá a la UNAM por nuevos geoparques mundiales.

5. Rubén García, estudiante chiapaneco realizará estancia en la NASA.

6. Lesthat Manelick Martínez López ingresa a la licenciatura en la UNAM con puntaje perfecto.

7. Estudiantes del CICS, Unidad Milpa Alta del IPN elaboran paleta de hielo para diabéticos.

8. Se inauguró la Casa de Colombia en México, en el 207 aniversario de la independencia del país andino.

9. Alumnos de la UNAM competirán en Formula Student de F1.

10. El doctor mexicano en Astronomía y Física Joel Sánchez recibió una beca para estudiar en Alemania.

MAR ADENTRO PROPONE

Para leer…

“Los Jueces” de Arnoldo Gálvez Suárez, presenta una metáfora novelada del mundo, usando como referencia el cotidiano transcurrir de una colonia citadina.

Para conocer…

El Festival de las Artes de Jalisco FESTA Jalisco, se realizará del 28 de julio al 5 de agosto.

Para saber…

Portugal será el Invitado de Honor de la FIL Guadalajara 2018.