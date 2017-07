El Festa continúa a pesar de los recortes

Concierto de Leiden abre el evento

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUL/2017).- Este viernes comienza el Festival de las Artes de Jalisco (Festa) en el Teatro Degollado, con el concierto de la cantante Leiden. Juan Francisco Vázquez Gama, director de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura, platicó en entrevista que la convocatoria abierta para esta edición 2017 recibió 120 propuestas, de las cuales se eligieron 44 actividades que se presentarán en los siete foros de Festa.

De propuestas provenientes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Vázquez Gama afirmó que recibieron mayor respuesta a la convocatoria de los municipios con una escena local más arraigada, que también coinciden con una vida estudiantil más activa, por la presencia de centros universitarios regionales de la Universidad de Guadalajara (UdeG), como Lagos de Moreno o Tepatitlán).

La inversión para la realización de Festa fue de dos millones 200 mil pesos, esta vez provenientes del presupuesto estatal, ya que el subsidio federal sufrió recortes para el 2017. Para el director de Desarrollo Cultural y Artístico, era importante que el gobierno de Jalisco diera continuidad al proyecto.

Sobre la conformación del programa final, tres disciplinas tuvieron una mayor respuesta; la música, la danza y el teatro. En teatro se presentará la pieza estará “En la tierra de los corderos”, obra ganadora en el Encuentro de Teatro del Interior. Entre la diversidad de música que se podrá escuchar en Festa hay tríos, funk, folklórica y sinfónica, con el ensamble de ECOS.

Sedes y clausura

La clausura del festival tendrá el estreno de una producción propia, comentó Vázquez Gama. En sus ediciones anteriores, el festival ha rendido homenaje a los jaliscienses ilustres (Juan José Arreola, Consuelo Velázquez, Vicente Leñero), por ello para la Festa 2017 el espectáculo que cerrará tendrá como protagonista a José Clemente Orozco. Exponente del muralismo mexicano, la obra de Orozco en Guadalajara es icónica con sus murales en el Instituto Cultural Cabañas, pero también con los que se exhiben en el Paraninfo de la UdeG y en el Palacio de Gobierno.

El espectáculo está dirigido por Juan Méndez, con una propuesta de puesta en escena cercana al arte circense, con música de Pneumus. La música, el clown, malabares y trapecios sumará 30 intérpretes en escena. La producción para la clausura tuvo una inversión de 350 mil pesos. Juan Francisco agregó que al igual que ha sucedido con otros espectáculos de jaliscienses homenajeados, el de Orozco pueda tener más presentaciones.

Las sedes de Festa 2017 difieren un poco respecto a la edición anterior: la sede virtual del canal de televisión C7 no estará presente, pues no se seleccionaron propuestas de arte cinematográfico (en 2016 se proyectó un corto documenta). Por cuestiones de agenda, la plaza comercial Galerías tampoco tendrá actividad. Continuará un escenario en Andares y en los foros de la Secretaría de Cultura: Teatro Degollado, Teatro Alarife Martín Casillas, Ex Convento del Carmen, Foro de Arte y Cultura, el Edificio Arróniz, Casa de la Cultura Jalisciense.