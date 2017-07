Improvisación total

El ensamble Daniel López Trío presenta su primer disco de jazz: 'New Home'

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUL/2017).- La posibilidad de explotar la creatividad a través de la constante improvisación, es lo que atrapó a Daniel López para sumergirse en el jazz. Ahora, el músico posee más de una década de trayectoria componiendo y tocando este género musical, además, forma parte de un trío junto con Caloyero Hernández en la batería y Carlos Vilches en el contrabajo. Los tres son Daniel López Trío, y por primera vez en su historia presentan un disco como tal: “New Home”.

En entrevista, el compositor y guitarrista nos cuenta sobre su reciente producción discográfica así como la presentación del mismo en concierto:

“Tiene ocho piezas que yo compuse, son jazz contemporáneo tradicional. El objetivo que se cumplió fue tomarle una foto al grupo, yo creo que cada grabación es como hacerle una foto al músico, se imprime cómo estás en ese momento como músico, artista, grupo. Entonces esa era la inquietud, documentar el momento en el que estamos como grupo y grabar estas rolas propias”.

Si bien están satisfechos con el resultado, no resultó tan sencillo llegar a éste, ya que, el hecho de grabar jazz encuentra una gran dificultad en los estudios: “los estudios de grabación no están preparados para grabar en vivo a varias personas, no suelen tener el espacio ni las condiciones de aislamiento para hacerlo. Se superaron las dificultades con la creatividad del ingeniero de sonido, pero en general hacen más lugares para grabar todos al mismo tiempo, como requiere el jazz”.

Después de superar los obstáculos, están listos para comenzar con la difusión, por lo que “New Home” estará a la venta a la salida de su primera presentación que será en su tierra, Guadalajara. Esperan presentarlo durante dos meses en la Perla Tapatía y en Ciudad de México, en bares y lugares especializados en el jazz, con la misma dinámica que se realizará el sábado: concierto y venta. Para, posteriormente, llevarlo a plataformas digitales.

El jazz y los tapatíos

Desde la perspectiva de Daniel López, el jazz ha tenido un auge en la última década, gracias a los festivales: “En general hay más apreciación, también hay más público. En general ha subido bastante y Guadalajara como ciudad se ha ubicado como un lugar de jazz, antes se ubicaba nada más a Ciudad de México, Xalapa, San Cristóbal, y San Miguel Allende”.

Por otro lado, con base a su experiencia, destacan los retos de tocar en las tierras propias:

“En general hemos sido buen recibidos, pero de repente vamos a Ciudad de México, y sólo por el hecho de no ser de ahí genera curiosidad y la gente asiste solamente porque es alguien foráneo”.

TOMA NOTA

Asiste

Daniel López Trío presentará “New Home” el sábado 29 de julio en el Teatro Diana, dentro del marco del Jalisco Jazz Festival.