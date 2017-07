Hallan barco nazi hundido en 1939 con un cofre de oro

El periodista y narrador Martín Moreno se adentra en un caso doloroso, el asesinato de tres pequeños a manos de su propio padre

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUL/2017).- “Por la mano del padre” es la crónica de una historia trágica, dura: un papá que asesina a sangre fría a sus tres hijos. Gustavo, el criminal, pensaba matar también a Mónica, su esposa, a quien deja el “castigo” por celos que tenía. No es una novela, aunque se pueda leer como tal: es un delito triple sucedido en el Estado de México en 2006, y el cual Martín Moreno decidió investigar para escribir un texto de largo aliento, que se lee de manera vertiginosa por su ritmo ágil y pluma precisa.

A pesar de que el crimen relatado es de hace 11 años, la violencia contra la mujer ha tenido mayor visibilidad, al igual que la violencia intrafamiliar, hecho que justifica esta nueva edición, con un texto retrabajado por el autor, quien afirmó en entrevista: “Es otra edición, incluye un ensayo magistral de Vicente Leñero. La historia tiene algunas correcciones, para mejorar la presentación. Más que reedición es una nueva edición. Se publica en un momento donde los feminicidios están fuera de control, la violencia contra las mujeres es brutal”.

El libro muestra problemáticas sociales (alcoholismo, drogadicción, desempleo, marginalidad), de los cuales el escritor y periodista dijo: “Todos esos factores los combinan y son una bomba muy peligrosa, de alto riesgo. Pero el día que mató a sus hijos no estaba drogado, según el examen toxicológico. No es el único, hay cientos de miles, quizá millones de casos, de hombres así, ¿por qué Gustavo sí tomó esa decisión? La más canalla, más brutal y terrible que puede tomar un hombre. ¿Qué es más terrible que eso? ¿Qué se rompió en él que no se rompe en otras personas que salen adelante en entornos sociales violentos, difíciles, de adversidades? Por eso fue fundamental hurgar en la vida de Gustavo, cómo creció con violencia dentro y fuera de casa. Era importante saber qué tipo de vida llevó para que tomara esa decisión”.

Dos historias con final diferente

Por la historia también pasa Reyna, quien decidió no ser pareja de un hermano del asesino, al ver los perfiles problemáticos.

Su presencia nos evidencia que se deben atender las llamadas de alerta: “Mónica tuvo varias luces rojas. Se lo dijo una policía a Mónica: debió poner un alto a esa violencia, pero dos o tres meses después la misma policía se lo dice: ‘Te advertí que esto podría pasar’. Es una sucesión muy dolorosa, Reyna sí le puso un ‘hasta aquí’, se dijo ‘No, no quiero esto’. Y ella tiene vivo a su hijo, Mónica no. Reyna tuvo la capacidad de superar la adversidad: Mónica no supo manejar la situación, que no era otra cosa más que decir adiós”.

En el libro se relata la detención de Gustavo el día del crimen, hecho que casi acaba en un linchamiento. Sobre el tema, el autor platicó: “En México cada vez es más frecuente la justicia por la propia mano. A Gustavo lo iba a linchar la gente porque estaban furiosos por el asesinato de los niños. Los policías no lo detienen: lo rescatan de un linchamiento evidente. Si llegan cinco minutos después no lo rescatan. Creo que es un síntoma de la desesperación ciudadana por la falta de eficacia en la seguridad por las autoridades. Hay zonas en la Ciudad de México donde dice ‘Delincuente, si entras aquí te linchamos’. A eso ha llegado la desesperación, en la capital y en muchas zonas del país”.

SABER MÁS

Apuesta por la crónica

Del trabajo de investigación y el género de la crónica, Martín Moreno agregó: “Cada vez es más escaso el reportaje de largo aliento. Cuando supe de la historia me impactó que un hombre matara a sus hijos. Me hice el propósito de hacer un reportaje, por supuesto que no dije que haría un libro. Era columnista de Excélsior, le dije al director que quería hacer un reportaje de tres o cuatro entregas sobre el caso. Me dijo que sí: estuve 10 meses recolectando material, seis meses de redacción. No se publicó y decidí presentarlo como libro”.