Último libro de ‘Game of Thrones’ llegaría en 2018

La exposición 'Figurando 100' es parte de las actividades celebratorias en torno al primer centenario de EL INFORMADOR

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUL/2017).- Cumplir 100 años de trabajo, esfuerzo y compromiso con la información, deben celebrarse con múltiples actividades donde los ciudadanos también pudieran disfrutar y compartir la alegría de esta fecha.

Uno de los festejos, que da vida y arte a toda la ciudad, se trata de “Figurando 100”, donde 12 esculturas de Álvaro Cuevas son intervenidas por diferentes artistas. Estas figuras simulan la papiroflexia y son diferentes animales y objetos.

El fin de semana, las esculturas fueron intervenidas, por lo que hoy, cada transeúnte podrá disfrutar del arte. Quienes realizaron pintura en ellas son desde artistas consolidados hasta pequeños que apenas comienzan su trayectoria artística; así, se une la tradición relacionada con el centenario de EL INFORMADOR, con las novedades actuales y los cambios constantes.

En el municipio de Guadalajara se encuentran seis figuras pintadas principalmente por los artistas con mayor trayectoria, mientras que en el lado de Zapopan están el resto, donde niños y jóvenes expresaron sus ideas sobre la ciudad, el arte, y la información periodística.

La exposición urbana estará en las calles hasta finales de septiembre, descubre a los artistas, que sumados a Waldo Saavedra, José Fors, Fernando Sandoval y Emiliano Gironella, intervinieron las piezas para celebrar los primeros 100 años de EL INFORMADOR.

• Luis Fernando Castro “Lifer”

Ganador del concurso “Figurando 100”, que lanzó EL INFORMADOR para hacer partícipe a los artistas tapatíos, él mezcló su estilo y vivencia en la figura de un venado: “Esencialmente el estilo que uso es abstracto, expresionismo abstracto. Para el venado, la obra y los colores están fundidos en lo que es el paisaje, los colores que tenemos abajo, el cielo, el café de los árboles, entonces es tratarlo de fundir sin perder la esencia de algo abstracto. La abstracción del mismo animal, una representación de éste de una forma muy simple, meter la parte abstracta en esos segmentos definidos, angulosos, y romper con eso, con las partes que no tienen forma o no son muy definidos. Más que nada es mi expresión del momento, de exponerlo aquí, yo trabajé muchos años para el periódico, más de 15 años, entonces de alguna manera es más mi representación y mi huella en la fecha, aunque no diga 100 años”.

El artista aprecia la colaboración realizada con el festejo, además, aplaude el hecho que el arte se encuentre en las calles: “Es importante que en la ciudad donde nos movemos y convivimos esté presente el arte, algo que hace tanta falta para erradicar la violencia, que el arte esté en todas partes”.

• Ale RB

Ella es una joven que ha incursionado bastante en el mundo del arte “naive”, estilo que incorpora en la escultura intervenida, un gatito, y nos cuenta sobre el tipo de arte que incorporó: “Son tonos muy coloridos, son caricaturas… es como mi estilo, así es todo lo que hago, algo como infantilesco. Se le llama naive, porque es arte ingenuo, colorido, espontáneo… por eso se ve así, como en caricatura”.

En este estilo, el espectador encontrará toda una historia, o por lo menos, momentos claves de ésta: “Me enfoqué principalmente en los sucesos que ha habido en estos 100 años. En la obra, en las patitas se ven varios titulares del periódico a lo largo del centenario, hay un astronauta pisando la luna, le puse también la Minerva por la identidad de EL INFORMADOR que es tapatío cien por ciento, y otros elementos que simbolizan estos 100 años”.

La joven ha participado en diferentes eventos donde debe aventurarse a pintar en gran formato, por ejemplo, en barricas para Herradura, también participó con obras con motivo de los Juegos Panamericanos, y, además, en Guadalajara y en Ajijic se pueden encontrar murales de esta artista.

• Erick Arias

Es otra de las promesas jóvenes artísticas, este joven apenas tiene la mayoría de edad, pero eso no le impide crear relaciones exquisitas. En esta ocasión, entre la figura a intervenir, para que no se pierda el sentido de ésta, y el arte que desea plasmar, a través de una línea temática interesante, expresada con ayuda de sus pinceles. Nos cuenta sobre su intervención:

“Intervine una mariposa en Patria y Vallarta. La propuesta que hago es usando mucho el tema de la metamorfosis, porque la mariposa pasa por ciertas etapas. El diseño que hice es como que la oruga florece hacia afuera, hacia sus alas, hacia lo blanco y negro, es lo que representa el periódico, por lo que se ven varias letras en desorden en blanco y negro. Entonces se tiene el contraste del color de oruga con estos dos colores que se relacionan con el periódico”.

Pese a su joven edad, se ha apropiado ya de un estilo relacionado con el uso del movimiento, plasmado igualmente en la figura: “Los 100 años han sido un crecimiento constante, que se relaciona con el proceso de la mariposa, y a fuerza, todo esto, debe de tener movimiento”.

• Mariana González

Con 11 años de edad, esta pequeña ya se preocupa por cuestiones sociales y ambientales que nos afectan a todos, por lo que eligió un jaguar para realizar su intervención, ya que este animal está en peligro de extinción, y ella desea mostrar la importancia de estar al pendiente de estos casos: “Lo que quiero expresar es que tenemos que vigilar al mundo, porque hay muchas especies que se están acabando, como el jaguar. Quería utilizar colores vivos para que llamara la atención y resaltara”.

Además de compartir su preocupación por la conservación de especies, la pequeña resalta que el jaguar es símbolo de nuestro país, otro de los motivos por el que eligió esta figura.

Ella, como Emilio, participa en la exposición de la Cámara de Comercio, además ha expuesto en el Country Club, e incluso, en la Casa de la Cultura IMAC en Tijuana. Su madre afirma, que desde sus primeros años mostró gusto y facilidad por el dibujo y los colores, por lo que su pasión ha sido alentada y Mariana piensa dedicarse toda su vida al arte.

• Valentino Lasso

El joven artista de 15 años interviene en la escultura de un coyote, su pieza artística “Lobo astronauta”, crea una relación magnánima entre las noticias, el periódico, el lobo y el espacio: “Este proyecto está muy padre, porque pues es para celebrar las noticias y la participación. Yo intervengo en un lobo, el tema es el espacio, cómo cada noticia ha marcado parte de la noticia y el tiempo, y cómo el espacio influye en el mundo y también es noticia”.

Él cuenta con una explicación profunda sobre la temática que realizó, y cómo llegó a ella a través de conectar varias ideas. “Escogí el lobo porque me encantan, primero, pero luego saqué la idea de la relación de los lobos con la luna, lo cual me llevó a expandirlo con el espacio con la relación de las noticias y pues del periódico”.

Sin embargo, en su obra no hay caos como se piensa acerca del espacio, el artista realizó su boceto bien estructurado, para después, exponer en la figura una obra que contiene segmentos, aunque estos se convierten en una unidad: “Se divide en varias partes, en algunas hay cometas, otras planetas, fases de la luna, constelaciones, incluso un astronauta y un cohete”.

• Emilio de Lara

Con tan sólo seis años de edad, Emilio posee ya una trayectoria envidiable, ha expuesto en diferentes lados, principalmente en una galería de Tonalá, donde su madre, Karla de Lara, posee su estudio. Actualmente, expone una de sus obras en la Cámara de Comercio.

Sus padres lo han animado a la pintura, pero ha sido él quien ha mostrado talento y pasión a corta edad.

En esta ocasión, pintó sobre la escultura de una ardilla. Las figuras son de gran formato, por lo que no temió apoyarse en una escalera para llegar a las alturas y lograr la pintura deseada. “Me tocó una ardilla, pinté nomás manchas, eso me dijeron que pintara, es de manera abstracta… porque otras veces he realizado otras cosas. Ahorita, por ejemplo, estoy terminando un esqueleto”.

El pequeño está feliz con su participación, pues no sólo realiza lo que más le gusta, sino que es un trabajo que compartirá con toda la ciudad: “Sí estoy contento de participar. Esto ha durado cien años. Me ha gustado trabajar con otros artistas, compartir con otros amigos”.

• Juan Zufiaur

El artista español participa en esta celebración pintando una figura que simula ser un perro chihuahua, él decidió relacionar el centenario con los cambios que se viven actualmente. Por lo que su obra se divide en dos, una más simple que la otra, pero ambas necesarias para lograr el efecto que desea. “Primeramente, en la escultura pinto unas manchas para ambientarla”. Como la intervención que fue invitado a realizar debe ser pictórica, decidió agregarle su propio estilo.

El arte de Zafirou constantemente contiene bastantes animales, por lo que no dudó en pintar sobre un perrito, un pato:

“Yo haré un detalle de pintura, elegí el pato, aunque la idea es que no sea una intervención grande, solo un detallito. Quiero lanzar un mensaje directo, por eso elegí un elemento simbólico, yo trabajo mucho con animales. El pato es el símbolo del proceso de renovación, catarsis, transmigración, el cambio de alma, cuerpo. Entonces, el periódico ahora se plantea una renovación”.

Pintar sobre una figura y además, que ésta se encuentre fuera de un museo o galería, son motivos suficientes para animarlo y alegrarlo de ser partícipe de los festejos del centenario del periódico con más arraigo en Guadalajara.

“Es un proyecto divertido, además son proyectos que se realizan en la ciudad, proyectos incluyentes, donde cada artista aporta un significado diferente”.

• Laura García Rulfo

Tapatía de nacimiento, esta artista posee en su trayectoria muchas exposiciones individuales tanto en Guadalajara como en otras partes de la República Mexicana. Ahora, fue invitada a intervenir la figura de un perro de raza Beagle, no dudó en aceptar la invitación y al momento comenzó a idear la pintura que realizaría: “Me invitaron por su aniversario, entonces antes de comenzar a pintar pensé en el periódico y dije, bueno si es un perrito pues con manchitas, fue una combinación de manchitas con el periódico”. La artista mezcló la idea de manchas con el símbolo utilizado por EL INFORMADOR para celebrar sus 100 años, que son los dos ceros combinados.

“Es divertido realizarlo en plena calle, además es una experiencia diferente, creo que alguna vez hice algo similar, pero no igual. El título es centenario, está lleno de cienes, sin el uno. Esta padrísimo hacer arte urbano, yo pienso que le da vida a la ciudad, mucho ambiente. Depende de quien lo haga, fue difícil estar arriba. Pero el hecho aquí es que además es interesante, me dieron la invitación por un festejo, entonces es importante, además el periódico lo leo desde chiquita, eso me gustó, que tuviera un motivo”.