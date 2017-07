Hallan piezas musicales perdidas de Gustav Holst

Fueron encontradas en la biblioteca de la Bay Of Plenty Symphonia en Nueva Zelanda

CIUDAD DE MÉXICO (19/JUL/2017).- Unas composiciones desconocidas de corte folclórico de Gustav Holst, autor de "Los Planetas", fueron halladas en Nueva Zelanda, informó The Guardian.

Las piezas se encuentran en buen estado y llevan por título "Somerset Folk Songs" y "Two Songs Without Words", las cuales fueron escritas en 1906. El hallazgo se realizó en la biblioteca de la Bay Of Plenty (BOP) Symphonia.

Se desconoce cómo es que las composiciones del autor de "Los planetas" llegaron a Nueva Zelanda, pero ambas están en buen estado y únicamente presentan daños mínimos, dijo la músico Bronya Dean.

Bronya Dean estuvo a cargo de autentificar los trabajos haciendo coincidir la escritura, direcciones y firmas de Holst con fuentes digitales y confirmando el descubrimiento con el archivo Holst de Inglaterra.

De acuerdo con la BOP Symphonia, Folk Songs Somerset fue ejecutada por última vez en 1906 en un recital que condujo Gustav Holst. Después el compositor decidió volver a trabajar la partitura que se convirtió en un nuevo trabajo: "A Somerset Rhapsody", que fue publicado en 1907.

Las originales canciones folclóricas de Somerset nunca fueron publicadas y no han sido ejecutadas o escuchadas en más de un siglo.

Justus Rozemond, director musical de la BOP Symphonia, vio por primera vez los apuntes hace unos años cuando limpiaban la biblioteca. Comentó que lo más interesante es la sección intermedia, donde el material musical está más desarrollado. Apuntó que "Folk Songs from Somerset" puede no ser un gran trabajo, pero definitivamente es melodioso.