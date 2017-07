Fallece Max Gallo, historiador y novelista francés

El organismo desarrollará proyectos de promoción y creará cerca de mil salas de lectura

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUL/2017).- Con el fin de fomentar la lectura en el país y promover la industria editorial mexicana en el extranjero, durante el segundo semestre de 2017 la Dirección General de Publicaciones (DGP) participará en ferias de libros, desarrollará proyectos de promoción de la lectura y creará cerca de mil salas de lectura.

Tiene contemplada la presentación de por lo menos 40 novedades editoriales propias y de 61 coediciones, además de que México será Invitado de Honor de la 22 Feria Internacional del Libro de Lima, informó la Secretaría de Cultura federal (SC).

Sobre el encuentro librero en Perú, Marina Núñez Bespalova, directora general de Publicaciones, detalló que la SC ha preparado una participación notable y tendrá una activa participación en un pabellón de 300 metros cuadrados donde van a estar exhibidos 10 mil ejemplares de distintas editoriales. “Estaremos del 20 de julio al 6 de agosto en la feria. Se dio prioridad de editoriales independientes o aquellas que no tienen la facilidad para exportar sus libros. Para los lectores peruanos vamos a tener textos que quizá no habían imaginado y no van a tener otra manera de ver”, detalló la funcionaria.

El programa, agregó, está relacionado con temas actuales y afines a la migración e inclusión, y que se dará prioridad al Programa de Fomento a la Lectura porque a Perú le interesa saber qué se está haciendo a nivel de políticas públicas en México respecto a este tema.

Más actividades

Marina Núñez reveló que del 23 al 25 de agosto la DGP realizará en Puebla el encuentro Capital de Lectura, que reunirá a más de dos mil bibliotecarios, mediadores de lectura y libreros que forman parte de las distintas redes de distribución y profesionales del libro de la Secretaría de Cultura.

“Es una actividad en donde participa todo el capital humano que tenemos de experiencia, en los programas que están enfocados a la promoción de la lectura y quienes ponen a disposición del público los libros”, señaló.

Del 31 de agosto al 3 de septiembre se realizará la segunda edición de Huellas del Crimen. Festival Internacional de Novela Negra en el Centro de las Artes de San Luis Potosí “Centenario”, en la que participarán escritores, periodistas, investigadores, criminólogos y ex policías nacionales e internacionales.

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en su edición número 37 se desarrollará en el Parque Bicentenario del 10 al 20 de noviembre y tendrá como invitados al país de España y al estado de Baja California. Las líneas temáticas serán: lenguas nacionales, migración e inclusión.

Habrá obras de teatro que van a tratar el tema, libros específicos, literatura en lengua y para el tema de migración estará Baja California (norte) que como está con la frontera con Estados Unidos va tener mucho que decirnos.

SABER MÁS

Marina Núñez especificó que la DGP cerrará el año de actividades en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la cual se realizará del 25 de noviembre al 3 de diciembre. “Llevaremos muestras de los fondos editoriales de todas las áreas que implica la Secretaría de Cultura, incluido el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y los organismos desconcentrados.