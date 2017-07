Viktoria Modesta presenta el futuro

El pintor es parte de la muestra colectiva 'Equinos 100', que celebra el primer centenario de EL INFORMADOR

GUADALAJARA, JALISCO (18/JUL/2017).- La obra de Fernando Sandoval comenzó a ganarse un espacio hace ya casi 20 años en el complejo circuito del arte en el país. Con un desarrollo autodidacta y una temática tan variada como su paleta de colores, el pintor que se formó como comunicólogo y logró desarrollar su labor hasta colocarse como uno de los artistas consentidos de coleccionistas privados.

Fernando Sandoval será parte de la exposición que celebra el centenario de el diario EL INFORMADOR, titulada “Equinos 100”, colectiva centrada en la figura del caballo en todas las pinturas. Con piezas que van desde el formato mediano hasta un par de biombos convertidos en obras de arte, Sandoval habla sobre su proceso creativo y la forma en que aborda a los caballos en su pintura.

“Mi primer exposición fue en el 1996 en el Ex Convento del Carmen; antes empecé en eventos pequeños, en subastas, con Alejandro Rodríguez. Yo trabaja con él pero en el diseño gráfico para su empresa, vio mis pinturas y me preguntó si me dedicaba a esto, y pues no, yo soy autodidacta. Soy comunicólogo por el Iteso, pero inquietud siempre estuvo en otro lado: en el diseño, la música, la pintura, la fotografía”, es lo primero que señala cuando habla de su obra.

Sandoval ha trabajado la figura del caballo como un reto. El animal que ha sido parte del proceso civilizatorio del hombre y que está presente en el arte desde hace cientos de años, también puebla los cuadros del pintor nacido en 1972.

“La colección Álvarez del Castillo es con quien empiezo a trabajar la figura del caballo. El primero fue ‘Brío’, que es un caballo del que tomamos la fotografía y luego lo trasladamos a la pintura. Desde entonces he pintado más de 100 cuadros donde el caballo es el centro de los cuadros y las piezas que he trabajado”.

Y señala que el arte equino seguirá presente sin importar el tiempo que transcurra. “El arte ecuestre ha estado presente desde que la Edad Media, desde que el hombre tiene uso de razón y puede plasmar arte. Hay un mercado siempre presente, a veces más de moda, otras no tanto, pero es un tema clásico; yo he hecho algunas reproducciones de obra italiana de caballos, por ejemplo”.

Su propio apóstol Santiago

Una de las piezas que cobran importancia es la iconografía de Santiago Matamoros, representación del apóstol Santiago, de cual hay varias piezas en la muestra “Equinos 100”. Una de ellas es la que realizó Fernando Sandoval en el año 2001, de acrílico sobre madera. El cuadro recrea la imagen clásica de Santiago Matamoros sobre su caballo blanco, mientras desenvaina una espada.

“Tuve que recurrir a imágenes existentes, es un icono; yo retomé la iconografía de este personaje y su caballo; aunque mi tema no es el religioso me gusta ponerme retos y ponerle mi toque a algo que ya ha sido muy estudiado y muy hecho”.

“Dual”, un experimento único

Otras de las obras que tendrá Fernando Sandoval es una especie de biombo de madera deconstruido. Hecho de madera y metal, la obra de nombre “Dual”, muestra a dos caballos a manera de rompecabezas, en la que los visitantes tendrás que entrelazar cada pieza para recrear al equino.

“Es una pieza que fue un encargo: querían una pieza que fuera una obra de arte, una pintura, una escultura y además que separara dos espacios en una casa sin ser invasiva; fue un reto que me sacó de mi zona de confort. El tema tenía que ser da caballos y con elementos naturales de Tapalpa. Se me ocurrió usar polines crudos de madera de Tapalpa, muy naturales; me trajeron unos bloques de madera que yo mandé cortar para que tuvieran cierto movimiento hacia adelante y hacia atrás. Es un rompecabezas: la idea es muy lúdica”.

LA FRASE

"Yo lo que pinto es lo que veo todos los días, lo que vivo y lo que me gusta, esa es mi manera de documentar a la ciudad, como lo hace un periódico de alguna manera muy lejana, así doy fe de mis aficiones y mis gustos, eso puede parecer un retrato de la sociedad, una crónica visual."

Fernando Sandoval, artista